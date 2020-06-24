Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, CHP'den istifa etti
CHP Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'nun partisi CHP'den istifa ettiğini bildirdi.
24.06.2020 17:01 | Son Güncelleme: 24.06.2020 17:04
CHP Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'nun partisi CHP'den istifa ettiğini bildirdi.
Sucu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğru'nun, e-Devlet sistemi üzerinden CHP üyeliğinden ayrıldığını söyledi.
Hayri Sucu, Doğru'nun istifasına ilişkin yarın basın açıklaması yapacaklarını ifade etti.
Doğru, 2019'da yapılan yerel seçimlerde CHP'den belediye başkanı seçilmişti.
Kaynak: AA