"Arabalı konser" etkinliği
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"Arabalı konser" etkinliği

Nevşehir Belediyesi tarafından "arabalı konser" etkinliği gerçekleştirdi.

20.08.2020 23:56 | Son Güncelleme: 21.08.2020 00:02

Nevşehir Belediyesi tarafından "arabalı konser" etkinliği gerçekleştirdi.

Nevşehir Belediyesi, tarafından TÜİK meydanında düzenlenen etkinlikte Manga grubunun solisti Ferman Akgül ile Ethnic Band grubu sahne aldı.

Sosyal mesafeyi koruyacak şekilde konumlandırılan araçlarda bulunan ve ateşleri ölçülen dinleyicilere, Nevşehir Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kovid-19'la mücadele kapsamındaki önlemlere uyularak gerçekleştirilen etkinlik boyunca vatandaşlar, Akgül'ün seslendirdiği türkülere araçlarının içerisinden eşlik etti.

Etkinliğe, Nevşehir Belediyesi tarafından sünnet ettirilen 50 çocuk ve aileleri de katıldı.

Belediye Başkanı Rasim Arı, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehirde ve ülkede ilkleri yaşadıklarını belirterek, "Geçen yıl başlattığımız sünnet şölenini bu yıl da devam ettirdik. 50 çocuğumuzun sünnetini yaptırdık. Bu konserimize onları da davet ettik. Hem arabalı konseri hem yavrularımızın sünnetini gerçekleştiriyoruz. Hemşerilerimizin ilgisi yoğun. Biz mutluyuz." dedi.

'Arabalı konser' etkinliği

Kaynak: AA

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