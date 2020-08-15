Arabalı Açık Hava Sineması'nda 'Acı Tatlı Ekşi' filmi İSTANBUL'da, altıncısı düzenlenen Arabalı Açık Hava Sineması'nda, beyaz perdeye bu kez 'Acı Tatlı Ekşi' filmi yansıdı.

İSTANBUL'da, altıncısı düzenlenen Arabalı Açık Hava Sineması'nda, beyaz perdeye bu kez 'Acı Tatlı Ekşi' filmi yansıdı. Araç içinde izlenen etkinliğe katılanlar, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak alana alındı.

CarrefourSA'nın altıncısını düzenlediğini arabalı açık hava sineması, California Walnuts sponsorluğunda İçerenköy CarrefourSA'nın otoparkında gerçekleştirdi. Araçlar, etkinlik alanına sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak, içinde en fazla 3 kişi olmak kaydıyla alındı. 65 yaş üzeri vatandaşlar, bu yaş grubuna uygulanan sokağa çıkma yasağı sebebi ile etkinliğe katılamazken, alanda araç içinde maske takılması kuralı uygulandı. Sinema keyfini arabada ve açık havada yaşamak isteyen vatandaşlara, su, çekirdek, meyve suyu ikramı yapıldı.

BAŞROLLERDE ÖZGE ÖZPİRİNÇÇİ VE BUĞRA GÜLSOY

Ağustos ayında 200 TL ve üzeri alışveriş yapıp arabalı açık hava sinemasına katılmak için SMS atanlar arasından ilk 90 kişinin katıldığı etkinlikte başrollerini Özge Özpirinççi ve Buğra Gülsoy'un paylaştığı Acı Tatlı Ekşi filmi ekrana yansırken filmde çocukluk yıllarından beri birbirine aşık Murat ve Duygu'nun eğlenceli hikayesi anlatılıyor.

Kaynak: DHA