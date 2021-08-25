Arabada sinema keyfine yoğun ilgi
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Arabada sinema keyfine yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Haberler | Kültür Sanat

Arabada sinema keyfine yoğun ilgi -Adana'da 'Arabada Sinema Günleri' etkinliği düzenlendi Adana'da korona virüs nedeniyle sinemaya gidemeyen vatandaşlar açık havada araçları içerisinde Çağan Irmak'ın yönettiği 'Babam ve Oğlum' filmini izledi.

Arabada sinema keyfine yoğun ilgi

-Adana'da 'Arabada Sinema Günleri' etkinliği düzenlendi

ADANA - Adana'da korona virüs nedeniyle sinemaya gidemeyen vatandaşlar açık havada araçları içerisinde Çağan Irmak'ın yönettiği 'Babam ve Oğlum' filmini izledi.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için açık havada arabada sinema etkinliği düzenledi.

Yüreğir Belediyesince, 'Arabada Sinema Günleri' etkinliği için Millet Bahçesi'ne dev ekran kuruldu.

Etkinliğe katılanlar, araçlarından Çağan Irmak'ın yönettiği 'Babam ve Oğlum' filmini izledi.

Enver Özyüksel isimli vatandaş 'Arabada Sinema Günleri'ni çok beğendiğini söyledi.

Ali Denizoğlu ise etkinliği beğendiğini ve herkese tavsiye ettiğini söyledi.

Arabada sinema keyfine yoğun ilgi
Arabada sinema keyfine yoğun ilgi
Arabada sinema keyfine yoğun ilgi
Arabada sinema keyfine yoğun ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici

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