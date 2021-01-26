Ara tatil ne zaman 2021? 15 tatil başladı mı?

Salgın nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrenciler, bir eğitim öğretim dönemini geride bıraktı. Karnelerini aldıktan sonra ara tatilleri başlayan öğrenciler, ara tatil ne zaman 2021? 15 tatil başladı mı? merak ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan ardından uzaktan eğitim 22 Ocak Cuma günü, yani karne gününe kadar devam etmişti. Karnelerini alan öğrencilerin sorduğu ara tatil ne zaman 2021? 15 tatil başladı mı? sorusunun cevabı detaylarda!

ARA TATİL NE ZAMAN 2021?

Öğrencilerin 22 Ocak Cuma günü itibariyle karnelerini dijital ortamda görüntülemelerinin ardından ara tatilleri başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan karar doğrultusunda ilkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk dönemi 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam etti. 25 Ocak 2021 tarihiyle de öğrencilerin ara tatilleri başladı.

15 TATİL BAŞLADI MI?

22 Ocak Cuma günü öğrenciler karnelerine dijital ortamda aldı. 15 tatilin bu sene 21 gün olacağı ara tatil, 25 Ocak 2021 tarihinde başladı. 21 gün sürecek olan ara tatil, 15 Şubat Pazartesi günü, ikinci dönemin eğitim ve öğretime başlayacak.