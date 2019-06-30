Apple, TV+ İçerikleri İçin Kaliteyi Sayıdan Daha Önemli Görüyor

Mart ayında yaptığı etkinlikte televizyon programları üreteceğini ve artık bu sektöre de yöneleceğini söyleyen Apple, TV+ platformlarını duyurmuştu. Apple'ın en yetkili isimlerinden biriyle yapılan ve geçtiğimiz hafta içerisinde yayınlanan bir röportaj ise Apple'ın televizyon programlarındaki mottosunu ortaya koydu.

İngiliz gazetesi The Sunday Times'ta yer alan ve Apple'ın İnternet Yazılım ve Servisleri Başkan Yardımcısı Eddy Cue ile yapılan röportajda Cue, Apple'ın en orijinal içeriğe değil en mükemmel içeriğe odaklanacağını söyledi. Netflix'in mi örnek alınacağı sorusunu ise "Netflix'in modeli iyi ancak bizim tarzımız bu olmayacak" şeklinde cevapladı.

Apple'ın video yayın sektörüne geç giriş yapan şirketlerden birisi olduğuna değinen Cue, Apple'ın bu sektör hakkında bir deneyime sahip olmazken kullanıcılar için en iyisini sunma konusunda üstüne tanımadığını ve Apple TV+ servisinde içeriklerin sayıya göre değil kaliteye göre göz önünde bulundurulacağını sözlerine ekledi.