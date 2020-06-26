Apple Silicon Mac'ler için Gelişmiş Seçenekler Sunacak Apple geçtiğimiz günlerde yaptığı duyuruda Mac ve MacBook modellerinde Intel işlemci kullanmak yerine kendi işlemcilerine yer vereceğini açıklamıştı.

Apple geçtiğimiz günlerde yaptığı duyuruda Mac ve MacBook modellerinde Intel işlemci kullanmak yerine kendi işlemcilerine yer vereceğini açıklamıştı. Yapılan yeni açıklamalara göre bu işlemciye sahip olan modellerin macOS Big Sur ön yükleme seçenekleri diğer modellere nazaran çok daha gelişmiş bir yapıya sahip olacak. İşte Apple Silicon ile Mac ve MacBook modellerinin kazanacağı yeteneklerden bazıları!

Apple Silicon Hangi Yenilikleri Sunacak?

WWDC 2020 sırasında duyurulan Apple Silicon mimarisi Mac, iMac ve MacBook serilerinin gelecekteki modellerine can verecek. Nitekim Apple'ın gayet iyi başardığı yazılım - donanım entegrasyonu bu mimari ile daha başarılı bir şekilde sunulmuş olacak ve kullanıcılar, Intel işlemcilere kıyasla daha başarılı bir deneyim sağlamış olacak.

CPU ve GPU arasında birleşik bellek mimarisi kullanan Apple Silicon hem performans noktasında hem de yükleme süresi noktasında kullanıcıların hızlı işlemler sağlayabilmesine olanak sunacak. Bu noktada Apple Silicon destekli ilk ürünlerin bu yılın sonunda ya da önümüzdeki yılın başında tanıtılması ve satışa sunulması bekleniyor. Öte taraftan Intel'i tamamen geride bırakarak yeni nesil mimariye geçiş yapmak birkaç yıllık bir sürece yayılacak.

Ayrıca Intel işlemcili Mac, iMac ve MacBook modellerinin de önümüzdeki yıllarda destek almaya devam edeceklerini hatırlatalım. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple'ın kendi işlemcisini kullanması hangi avantajları ve dezavantajları getirecek? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir