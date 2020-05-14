Apple Magic Keyboard iPad Pro Bataryasını Boşaltıyor! Apple geçtiğimiz haftalarda tanıttığı iPad Pro (2020) modelleri için trackpad ile birlikte gelen

Apple geçtiğimiz haftalarda tanıttığı iPad Pro (2020) modelleri için trackpad ile birlikte gelen Magic Keyboard aksesuarını duyurmuş ve satışa sunmuştu. Fiyatı ile ağızları açık bırakan Apple Magic Keyboard, iPad Pro'ların bataryasını boşaltıyor olabilir. İşte merak edilen detaylar!

Apple Magic Keyboard Bataryayı Olumsuz mu Etkiliyor?

Ülkemizde de satışa sunulan Magic Keyboard iPad Pro 11 inç için 2,299 TL fiyat etiketi ile satışa sunulurken iPad Pro 12,9 inç için 2,699 TL fiyata sahip. Çoklu dokunmatik desteğine sahip trackpad, arkadan aydınlatmalı klavye ve akıllı dengeleyici özelliğine sahip manyetik stand ile gelen bu pahalı aksesuar, cihazınızın bataryasının çok daha erken bitmesine yol açıyor olabilir.

Bazı kullanıcılar tarafından yayınlanan şikayetlere göre aksesuar, özellikle arkadan aydınlatma aktifken şarj seviyesinin hızla azalmasına yol açıyor. Öte taraftan bazı kullanıcılar cihaz bekleme modundayken ve kullanılmıyorken dahi pil tüketim sorunlarının yaşandığını vurguluyor.

Burada belirtmemiz gereken ana unsur Magic Keyboard'ın dahili olarak bir bataryaya sahip olmamasıdır. Yani klavyenin tüm özellikleri çalışabilmek adına iPad üzerinden güç tüketir ve bazı durumlarda bunun olası sonuçlarının olması muhtemeldir. Buna karşın Magic Keyboard'ın ne kadar tüketim yaptığına yönelik herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.

Öte taraftan yapılan gözlemler yüzde 25 seviyesinde aydınlatma ile bir saat yazım yapıldığında yüzde 14 oranında batarya tüketiminin olduğunu işaret ediyor. Bu durumun normal şartlar altında çok daha düşük olması gerekmekte. Bu nedenle bazı modellerin hatalı üretim olabileceği düşüncesi üzerinde duruluyor.