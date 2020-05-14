Apple Magic Keyboard iPad Pro Bataryasını Boşaltıyor!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Apple Magic Keyboard iPad Pro Bataryasını Boşaltıyor!

Apple geçtiğimiz haftalarda tanıttığı iPad Pro (2020) modelleri için trackpad ile birlikte gelen

Apple Magic Keyboard iPad Pro Bataryasını Boşaltıyor!
14.05.2020 16:47 | Son Güncelleme: 14.05.2020 16:47

Apple geçtiğimiz haftalarda tanıttığı iPad Pro (2020) modelleri için trackpad ile birlikte gelen Magic Keyboard aksesuarını duyurmuş ve satışa sunmuştu. Fiyatı ile ağızları açık bırakan Apple Magic Keyboard, iPad Pro'ların bataryasını boşaltıyor olabilir. İşte merak edilen detaylar!

Apple Magic Keyboard Bataryayı Olumsuz mu Etkiliyor?

Ülkemizde de satışa sunulan Magic Keyboard iPad Pro 11 inç için 2,299 TL fiyat etiketi ile satışa sunulurken iPad Pro 12,9 inç için 2,699 TL fiyata sahip. Çoklu dokunmatik desteğine sahip trackpad, arkadan aydınlatmalı klavye ve akıllı dengeleyici özelliğine sahip manyetik stand ile gelen bu pahalı aksesuar, cihazınızın bataryasının çok daha erken bitmesine yol açıyor olabilir.

Bazı kullanıcılar tarafından yayınlanan şikayetlere göre aksesuar, özellikle arkadan aydınlatma aktifken şarj seviyesinin hızla azalmasına yol açıyor. Öte taraftan bazı kullanıcılar cihaz bekleme modundayken ve kullanılmıyorken dahi pil tüketim sorunlarının yaşandığını vurguluyor.

Burada belirtmemiz gereken ana unsur Magic Keyboard'ın dahili olarak bir bataryaya sahip olmamasıdır. Yani klavyenin tüm özellikleri çalışabilmek adına iPad üzerinden güç tüketir ve bazı durumlarda bunun olası sonuçlarının olması muhtemeldir. Buna karşın Magic Keyboard'ın ne kadar tüketim yaptığına yönelik herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.

Öte taraftan yapılan gözlemler yüzde 25 seviyesinde aydınlatma ile bir saat yazım yapıldığında yüzde 14 oranında batarya tüketiminin olduğunu işaret ediyor. Bu durumun normal şartlar altında çok daha düşük olması gerekmekte. Bu nedenle bazı modellerin hatalı üretim olabileceği düşüncesi üzerinde duruluyor.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi Haber
Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz Haber
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi Haber
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı Haber
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
12 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Haber
12 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Otomobilin üstüne teras yapıp bagajında mangal yakan gençlere 6 bin lira ceza Haber
Otomobilin üstüne teras yapıp bagajında mangal yakan gençlere 6 bin lira ceza
Canlı yayında 'Atatürk' gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz
Canlı yayında "Atatürk" gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz
İstanbul'da iş adamı Aydın Arvas'a silahlı saldırı! Saldırganların geliş anı kamerada
İstanbul'da iş adamı Aydın Arvas'a silahlı saldırı! Saldırganların geliş anı kamerada
Ellerinde kalaşnikoflarla görevden alınan ülkü ocakları başkanını savundular
Ellerinde kalaşnikoflarla görevden alınan ülkü ocakları başkanını savundular
Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden gönderme yaptı
Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden...
Dün yeni vaka görülmeyen Ordu'da bugün sokaklar doldu, taştı
Dün yeni vaka görülmeyen Ordu'da bugün sokaklar doldu, taştı
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki '4 öpücük' formülünü anlattı
Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki "4 öpücük" formülünü anlattı
Kuyumcuya 'Kasayı boşaltın' diyerek giren yüzü maskeli kişi, 300 gram altını alıp kaçtı
Kuyumcuya "Kasayı boşaltın" diyerek giren yüzü maskeli kişi, 300 gram altını alıp kaçtı
Trabzon'da havaların ısınmasıyla cadde ve sokaklar doldu, sosyal mesafe kuralı unutuldu
Trabzon'da havaların ısınmasıyla cadde ve sokaklar doldu, sosyal mesafe kuralı unutuldu
MİT, PKK'nın sözde Mahmur üst düzey yöneticisi Galya Bekir'i etkisiz hale getirdi
MİT, PKK'nın sözde Mahmur üst düzey yöneticisi Galya Bekir'i etkisiz hale getirdi
Şehrin göbeğinde sondaj makinesini böyle çaldılar
Şehrin göbeğinde sondaj makinesini böyle çaldılar
Artvin'de yiyecek arayan boz ayılar görüntülendi
Artvin'de yiyecek arayan boz ayılar görüntülendi
Rus vatandaşları, referandumda posta ve internet yoluyla oy kullanabilecek
Rus vatandaşları, referandumda posta ve internet yoluyla oy kullanabilecek
Dinamo Kievli Artem Besedin, doping yaptığı gerekçesiyle 1 yıl men cezası aldı
Dinamo Kievli Artem Besedin, doping yaptığı gerekçesiyle 1 yıl men cezası aldı
Alman kulübü Frankfurt, koronavirüsten korunmak için sosyal mesafe cihazı kullanacak
Alman kulübü Frankfurt, koronavirüsten korunmak için sosyal mesafe cihazı kullanacak
Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Kumar baskınından kaçarken 2. kattan atlayan şahıs, ayağını kırdı
Kumar baskınından kaçarken 2. kattan atlayan şahıs, ayağını kırdı
Bakan Soylu, kaçan teröristlere gözdağı verdi: Şanslı olduğunuzu düşünmeyin, kahramanlar peşinizde
Bakan Soylu, kaçan teröristlere gözdağı verdi: Şanslı olduğunuzu düşünmeyin, kahramanlar peşinizde
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllar önce ses getiren cevabı ile Türk Dil Bayramı'nı kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllar önce ses getiren cevabı ile Türk Dil Bayramı'nı kutladı
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan açıklama: Koronavirüs asla yok olmayabilir
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan açıklama: Koronavirüs asla yok olmayabilir
Seyir halindeki motosikletli, kontrolden çıkan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Seyir halindeki motosikletli, kontrolden çıkan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı
Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı
Türkiye'de yoğun bakımdaki hasta sayısı ilk kez binin altına düştü
Türkiye'de yoğun bakımdaki hasta sayısı ilk kez binin altına düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Yusuf Aslan Engin Altay Donald Trump Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Neva Sinem Kobal Hatice Çarpar Yasemin Özilhan
Spor Metin Oktay Lionel Messi Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Türk Adana İstifa Beşiktaş
Şu an buradasınız: Apple Magic Keyboard iPad Pro Bataryasını Boşaltıyor! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.5.2020 17:07:07. #1.15#
title