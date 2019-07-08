Apple Kurucularından Steve Wozniak: Herkes Facebook'unu Kapatmalı

Son yıllarda internette zaman geçiren insanların en büyük kaygılarından biri mahremiyet oldu. Verilerin izinli/izinsiz toplanması, satılması ve işlenmesi, şu anda internet kullanıcılarını en çok endişelendiren konuların başında geliyor.

Apple kurucularından olan Steve Wozniak, geçtiğimiz yıl Facebook hesabını kapatmıştı. TMZ'ye konuşan Wozniak, Facebook'un yaşadığı mahremiyet sorunları nedeniyle platformun insanların kullanımına değmediğini söylerken, uyarılarını daha genel hale getirmeyi de ihmal etmeyerek telefonlara da güvenilmemesi gerektiğini belirtiyor.

Wozniak, bazı insanlar için Facebook'un mahremiyet kaybının normal olduğunu belirtirken, kendisi ve çoğu insan için tavsiyesinin ise bir an önce Facebook'tan ayrılmanın bir yolunu bulmak olduğunu söylüyor. Büyük teknolojilerin mahremiyeti ezip geçmesi konusunda yapılabilecek pek de bir şey olmadığını söyleyen Steve Wozniak, Cambridge Analytica skandalından üç hafta sonra Facebook'u terk etmişti.

Zuckerberg'in kurduğu sosyal medya devi Facebook, geçtiğimiz yıllarda sık sık gizlilik ihlalleri ile gündeme gelmişti. Seçimlerde Donald Trump yanlısı manipülasyonla suçlanan platform, Myanmar'daki soykırıma da alet olmuştu. Wozniak'ın buna karşı önerisi ise oldukça basit: Apple kurucusu, gizlilik hakkının satın alınabilmesini savunuyor.