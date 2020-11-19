Apple, iPhone bataryası davasında 113 milyon dolar ödemeyi kabul etti
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Apple, iPhone bataryası davasında 113 milyon dolar ödemeyi kabul etti

19.11.2020 10:45 | Son Güncelleme: 19.11.2020 10:50
Apple, iPhone bataryası davasında 113 milyon dolar ödemeyi kabul etti

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple'ın eski telefon modellerini kasıtlı olarak yavaşlatarak tüketicileri mağdur ettiği iddia edilen davada 113 milyon dolar ödemeyi kabul ettiği bildirildi.

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple'ın eski telefon modellerini kasıtlı olarak yavaşlatarak tüketicileri mağdur ettiği iddia edilen davada 113 milyon dolar ödemeyi kabul ettiği bildirildi.

Kaliforniya Başsavcısı Xavier Becerra, yaptığı açıklamada, Apple'ın eski iPhone modellerinin ömrünü kısaltmak için kasten yavaşlatmakla suçlandığı davada uzlaşmaya varıldığını duyurdu.

Başsavcı Becerra, söz konusu davada varılan uzlaşma uyarınca Apple'ın 113 milyon dolar ödeyeceğini belirtti.

Apple'ın 2017'deki yazılım güncellemesinin eski iPhone modellerinin performansını düşürdüğünü kabul ettiği bilgisi paylaşıldı.

Şirket, yavaşlatmaların "beklenmedik şekilde kapanmaların önüne geçmek" amacıyla yapıldığını savunurken uzmanlar, şirketin bunu tüketicileri yeni modellere teşvik etmek için yaptığını iddia ediyor.

Şirket, martta da benzer konuda açılan başka bir davada uzlaşma yoluna giderek 500 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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