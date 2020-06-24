Apple iPhone 12 Şarj Aleti Görüntülendi (Elveda 5W Adaptör!)
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Apple iPhone 12 Şarj Aleti Görüntülendi (Elveda 5W Adaptör!)

Yeni iPhone'lar hızlı şarj oluyor ancak kullanıcıların hızlı şarj için Apple veya başka bir markanın USB-C güç adaptörünü satın almaları gerekiyor.

Apple iPhone 12 Şarj Aleti Görüntülendi (Elveda 5W Adaptör!)
24.06.2020 15:56 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:00

Yeni iPhone'lar hızlı şarj oluyor ancak kullanıcıların hızlı şarj için Apple veya başka bir markanın USB-C güç adaptörünü satın almaları gerekiyor. iPhone 12 ile bu değişebilir. Son sızıntılar Apple'ın 5W USB güç adaptöründen vazgeçeceğini gösteriyor.

Güle Güle 5W USB Güç Adaptörü!

Apple'ın güncel cihazları üzerinden konuşacak olursak, iPhone 11 Pro, 18W USB-C güç adaptörü ile birlikte geliyor ancak daha ucuz model olan iPhone 11 hala 5W şarj cihazı ile geliyor. iPhone 12'nin -en azından bazı modelleri için- Apple güç adaptörünü yeni 20W USB-C adaptörüne yükseltiyor. Bugün Twitter'da paylaşılan görselde iPhone 12'nin şarj cihazı olacağı söylenen 20W USB-C güç adaptörünü gördük ancak detaylı bilgi paylaşılmadı. Daha güçlü şarj cihazı iPhone 12 Pro modellerine özel mi olacak yoksa tüm iPhone 12 serisinin kutusundan çıkacak mı? bu sorunun cevabı yok.

20W USB-C PD Power Adapter pic.twitter.com/1x74UStqyu

— Mr·white (@laobaiTD) June 24, 2020

Kutudan Kulaklık Çıkmayacak!

iPhone 12 Pro demişken, iPhone 12 serisi dört model olacak. 5.4 inç ekranlı iPhone 12, serinin en ucuz modeli, 6.1 inç iPhone 12 ara model, 6.7 inç iPhone 12 Max tepe model olacak. Pro modeller yüksek ihtimal üçlü kamera ve LiDAR tarayıcı sistemi ile gelecek. Unutmadan, bu yıl iPhone'ların kutusundan kulaklık çıkmayacak.

iPhone 12 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Apple iPhone 12 fiyatının 649 dolardan başlayacağını, geçen yılki iPhone 11'den daha uygun fiyatlı olacağı söyleniyor. Apple'ın ayrıca daha düşük fiyatlı 4G iPhone modeli sunabileceğini iddia eden yeni raporlar var.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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