Apple, IOS 15 güncellemesini yayınladı! 2015'te çıkan 6S de yararlanabilecek

Teknoloji devi Apple, yeni döneme güçlü girmek adına art arda çalışmalara devam ediyor. Ünlü teknoloji şirketi, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği iPhone 13 lansmanının ardından bugün de iOS 15 işletim sistemini tanıttı. Güncellemenin hangi telefonlarına yansıyacağı da merak edilmeye başlandı.

TÜRKİYE'DE AKŞAM SAATLERİNDE YAYINLANDI

Apple kullanıcıları, yepyeni işletim sisteminin kendilerine ulaşması için artık dakikaları sayıyorlardı. Şirket, genelde işletim sistemi güncellemelerini Pasifik saatine göre 10.00'da yayınlıyordu. Bu da ülkelerin kendi yerel saatlerine göre farklı anlarda iOS ve diğer işletim sisteminin güncellemelerini almalarına yol açıyordu. Bu nedenle güncelleme, Türkiye'de ancak akşam saatlerinde yayınlandı.

ŞU ANDA GEÇİŞ YAPABİLİYORLAR

Apple'ın haziran ayında düzenlediği WWDC 2021 etkinliğinde tanıttığı iOS 15, Türkiye saati ile 20.00'de yayınlandı. Böylelikle kullanıcılar, bu akşam itibarıyla Apple'ın yeni işletim sistemlerini akıllı telefonlarına, tabletlerine ve akıllı saatlerine yükleme imkanı yakalamaya başladı. Ayrıca tüm modeller, güncellemeyi aynı anda aldı. Yani desteklenen iPhone modellerinin tamamı, saat 20:00 itibarıyla iOS 15'e geçiş yapabilme imkanına sahip oldu.

6 YIL ÖNCEKİ MODEL DE YARARLANABİLECEK

Apple'nin güncelleme kararında en dikkat çeken detay ise Iphone 6S'le ilgili alınan karar oldu. 2015 senesinde kullanılmaya başlanan telefonun piyasaya çıkmasının üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen güncelleme alması şaşırttı.

iOS 15, iPadOS 15 ve watchOS 8 hangi cihazlara yüklenebilecek? İşte tüm modeller:

iOS 15 alacak iPhone modelleri

iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 ve iPhone 12 mini

iPhone SE? (2020)

iPhone 11

iPhone 11? Pro ve iPhone 11 Pro Max

iPhone XS ve iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus

iPhone SE (2016)

iPhone 6s ve iPhone 6s Plus

iPadOS 15 alacak iPad modelleri

iPad Pro modellerinin tamamı

5. nesil ve sonrası iPad modellerinin tamamı

4. nesil ve sonrası iPad mini modellerinin tamamı

3. nesil ve sonrası iPad Air modellerinin tamamı

iPad Air 2

watchOS 8 alacak Apple Watch modelleri

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 5

Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 3

Apple Watch SE

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