Apple, IOS 15 güncellemesini yayınladı! 2015'te çıkan 6S de yararlanabilecek
iPhone 13 ailesini görkemli bir lansmanla tanıtan Apple, bugün de iOS 15 işletim sistemini tanıttı. Bu gelişmenin ardından hangi cihazların güncelleneceği de merak edilmeye başlandı. Güncelleme alan cihazlar arasında, 2015 yılında üretilen 6S modelinin de olması dikkatlerden kaçmadı.
Teknoloji devi Apple, yeni döneme güçlü girmek adına art arda çalışmalara devam ediyor. Ünlü teknoloji şirketi, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği iPhone 13 lansmanının ardından bugün de iOS 15 işletim sistemini tanıttı. Güncellemenin hangi telefonlarına yansıyacağı da merak edilmeye başlandı.
Apple kullanıcıları, yepyeni işletim sisteminin kendilerine ulaşması için artık dakikaları sayıyorlardı. Şirket, genelde işletim sistemi güncellemelerini Pasifik saatine göre 10.00'da yayınlıyordu. Bu da ülkelerin kendi yerel saatlerine göre farklı anlarda iOS ve diğer işletim sisteminin güncellemelerini almalarına yol açıyordu. Bu nedenle güncelleme, Türkiye'de ancak akşam saatlerinde yayınlandı.
Apple'ın haziran ayında düzenlediği WWDC 2021 etkinliğinde tanıttığı iOS 15, Türkiye saati ile 20.00'de yayınlandı. Böylelikle kullanıcılar, bu akşam itibarıyla Apple'ın yeni işletim sistemlerini akıllı telefonlarına, tabletlerine ve akıllı saatlerine yükleme imkanı yakalamaya başladı. Ayrıca tüm modeller, güncellemeyi aynı anda aldı. Yani desteklenen iPhone modellerinin tamamı, saat 20:00 itibarıyla iOS 15'e geçiş yapabilme imkanına sahip oldu.
Apple'nin güncelleme kararında en dikkat çeken detay ise Iphone 6S'le ilgili alınan karar oldu. 2015 senesinde kullanılmaya başlanan telefonun piyasaya çıkmasının üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen güncelleme alması şaşırttı.
iOS 15, iPadOS 15 ve watchOS 8 hangi cihazlara yüklenebilecek? İşte tüm modeller:
- iOS 15 alacak iPhone modelleri
- iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 ve iPhone 12 mini
- iPhone SE? (2020)
- iPhone 11
- iPhone 11? Pro ve iPhone 11 Pro Max
- iPhone XS ve iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 ve iPhone 8 Plus
- iPhone 7 ve iPhone 7 Plus
- iPhone SE (2016)
- iPhone 6s ve iPhone 6s Plus
iPadOS 15 alacak iPad modelleri
- iPad Pro modellerinin tamamı
- 5. nesil ve sonrası iPad modellerinin tamamı
- 4. nesil ve sonrası iPad mini modellerinin tamamı
- 3. nesil ve sonrası iPad Air modellerinin tamamı
- iPad Air 2
watchOS 8 alacak Apple Watch modelleri
- Apple Watch Series 6
- Apple Watch Series 5
- Apple Watch Series 4
- Apple Watch Series 3
- Apple Watch SE