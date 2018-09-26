Apple'ın Kaliforniya Eyaletindeki Mağazası Güpegündüz Soyuldu

Apple'ın Kaliforniya'daki mağazaları, soygun ve hırsızlık olayları ile anılıyor. Son birkaç ay içerisinde oldukça fazla hırsızlık olayının yaşandığı Apple Store'lardan birine yine bir soygun gerçekleşti.

Güpegündüz gerçekleşen soygun sırasında içerde müşteriler de vardı.

MÜŞTERİLERİN GÖZÜ ÖNÜNDE

İçeri giren maskeli ve şapkalı hırsızlar, aniden masaların üzerinde duran telefonlara saldırı. Telefonlaruı tek tek toplayarak etrafa saldıran hırsızlar, mağazadan kaçtı.

30 BİN DOLARLIK ZARAR

Videoda altı kişiden oluşan şapkalı soyguncu çetesi herkesin şaşkın bakışları arasında kısa bir sürede Apple Store'daki birçok cihazı yerinden sökerek kaçtı. Mağaza çalışanları bu anlarda soygunu seyretmekle yetinirken olay yerine güvenlik güçleriyle birlikte polisler geldi.

Santa Rosa Polis departmanı konuyla ilgili soruşturma başlatırken yapılan soygunda 25 - 30 bin dolarlık Apple ürününün çalındığını ve soyguncuların yakalanması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.