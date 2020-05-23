Apple Gözlük Steve Jobs Özel Sürümüyle Gelecek Hakkında çok fazla dedikodu çıkan Apple gözlük Steve Jobs özel sürümü ile kullanıcılara ulaşmayı bekliyor.

Hakkında çok fazla dedikodu çıkan Apple gözlük Steve Jobs özel sürümü ile kullanıcılara ulaşmayı bekliyor. Şirketin uzun bir süredir akıllı gözlük teknolojisi ile ilgili bazı değişiklikler yaptığı biliniyordu. Bakalım Apple bu sürümünde nelere yer verecek.

ABD merkezli şirket tarafından yapılan açıklamalara göre, yeni gelecek olan akıllı gözlükler dışarıdan bakıldığında hiç sırıtmayacak. Standart bir gözlük kullanıyormuşsunuz gibi görünen bu modeller, gerçekte tam bir teknoloji harikası olacak. Şirketin bunu sağlamak için uzun bir süredir gözlük firmaları ile masaya oturduğu biliniyor.

Bu gözlüklerde Steve Jobs anılacak

Apple tarafından geliştirilecek yeni gözlük modellerinde, Steve Jobs anılmak isteniyor. Firmanın oldukça ilginç ve yaratıcı bir alana adım atması onların kurucuları için bir sürüm yayınlamasını tetikledi.

Akıllı gözlük sektörü her ne kadar şu anda pek kendisini gösteremese bile, ilerleyen zamanların en önemli donanımlarından birisi olacak. Bu nedenle Apple akıllı gözlük sektörüne çok büyük bir önem veriyor. Apple Glass olarak adlandırılacak cihazlar, aynı zamanda artırılmış gerçeklik özelliklerine sahip olacak.

AR gözlüklerinin 'Steve Jobs Heritage Edition' isimli özel bir sürümü, kısa bir süre içerisinde piyasaya sunulacak. Gelen sızıntılara göre firma bu sürüme çok az bir yer verecek. Sınırlı sayıda üretim yaparak ilgiyi artırmak isteyen kuruluş, Böylece iyi bir tanıtım yapacak. 499 dolar fiyat etiketi ile 2021 yılının sonlarında muhtemelen bu cihazları görebiliriz. Sizce Apple tarafından geliştirilecek akıllı gözlük modelleri beğenilecek mi? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.