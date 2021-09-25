Apple Geliştiricileri, iOS 15.1 ve iPadOS 15.1'in Beta Sürümünü Yayınladı
Apple geliştiricileri akıllı cihazlarını daha da üst seviyeye çıkarmak için, iOS 15.1 ve iPadOS 15.1'in beta sürümünü yayınladı. İlk olarak beta sürümü yayınlanan güncellemenin testleri bittikten sonra tüm cihazlar için aktif olacak.
Apple geliştiricileri İos 15.1 ve iPadOS 15.1'in ilk beta sürümünü yayınladı. iOS 15.1 beta sürümü, Apple Developer Center'dan indirilebilir. Ayrıca, yapılandırma dosyası bir OTA yükseltmesi yoluyla kurulabilir. Aynı zamanda Apple, watchOS 8.1 ve tvOS 15.1'in beta sürümlerini de yayınladı. iOS 15.1, SharePlay gibi başlangıçta iOS 15'te başlatılması planlanan bazı özellikleri içerir.
iOS 15'in genişletilmiş bir sürümü olan yeni sistem, temel olarak bazı sistem hatalarını düzeltiyor. Apple, iOS 15.1'e ek olarak, HomePod ve HomePod mini gibi ses cihazlarına Dolby Atmos desteği ekleyerek, HomePod 5.1 beta sürümünü de yayınladı. Ancak HomePod beta yazılımı yalnızca davetiyeyle kullanılabilen bir sürümdür. Şu an itibariyle, bu yazılım yalnızca geliştiriciler tarafından test edilebilmektedir.
Apple Geliştiricileri, iOS 15.1 ve iPadOS 15.1'in Beta Sürümünü Yayınladı
Apple, bu yılın başlarında, çeşitli nedenlerle iOS 15'i otomatik olarak kullanıcılara aktarmayacağını söyledi. Şirket, yeni işletim sisteminin lansmanından sonra iOS 14 için güvenlik güncellemeleri sağlamaya devam edeceğini de belirtti. Hala iOS 14 kullanan kullanıcılar, ayarlarda iki yazılım güncelleme seçeneği görecek. Güncellemelerden biri, hata düzeltmeli en son iOS 14 sürümü için, diğer güncelleme ise iOS 15 yükseltmesidir.
Ayrıca Apple, iOS 14.7.1 kodunu imzalamayı da durdurdu ve böylece iOS 14.8'den sürüm düşürme işlemini sonlandırdı. Apple, iPhone'un Touch ID kullanarak Apple Watch'un kilidini açamaması sorununu çözmek için temmuz ayı sonlarında iOS 14.7.1'i bir yama olarak yayınladı. Yama ayrıca, saldırganların çekirdek ayrıcalıklarıyla rasgele kod yürütmesine izin veren bir güvenlik açığını da giderir. Raporlara göre, güvenlik açığı, NSO Group'un Pegasus hack aracına yerleştirilen sıfır tıklamalı bir saldırıda kullanıldı.
iOS 15 Uyumlu Cihazlar
Aslında iOS 13 ve iOS 14'ü destekleyen cihazlar da bu güncellemeyi destekleyecek.
Apple iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
Apple iPhone 12 Pro Maks
Apple iPhone SE (2020)
iPhone 11
iPhone 11 Pro
Apple iPhone 11 Pro Maks
iPhone XS
iPhone XS Maks
Apple iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
Apple iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
Apple iPhone 6'lar
iPhone 6s Plus
iPhone SE (2016)
iPod touch (7. nesil)
iPadOS 15 Uyumlu Cihazlar
Tıpkı iOS 15 gibi, iPadOS 15 de iPadOS 13 ve iPadOS 14'ü çalıştırabilen tüm cihazlarla uyumludur.
12.9 inç iPad Pro (5. nesil)
11 inç iPad Pro (3. nesil)
12.9 inç iPad Pro (4. nesil)
11 inç iPad Pro (2. nesil)
12.9 inç iPad Pro (3. nesil)
11 inç iPad Pro (1. nesil)
12.9 inç iPad Pro (2. nesil)
12.9 inç iPad Pro (1. nesil)
Apple iPad Pro (10,5 inç)
iPad Pro (9,7 inç)
iPad (8. nesil)
Apple iPad (7. nesil)
iPad (6. nesil)
iPad (5. nesil)
Apple iPad mini (5. nesil)
iPad mini 4
iPad Air (4. nesil)
Apple iPad Air (3. nesil)
iPad Air 2
#iOS15 güncellemesini nasıl buldunuz?— Haberler.com (@Haberler) September 21, 2021