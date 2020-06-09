Apple ARM Tabanlı Mac Modelleri ile Karşımıza Çıkabilir
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Apple ARM Tabanlı Mac Modelleri ile Karşımıza Çıkabilir

Apple önümüzdeki günlerde WWDC 2020 etkinliğini çevrim içi olarak

Apple ARM Tabanlı Mac Modelleri ile Karşımıza Çıkabilir
09.06.2020 17:48 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:52

Apple önümüzdeki günlerde WWDC 2020 etkinliğini çevrim içi olarak herkese açık bir şekilde yayınlayacak. Bu etkinlikte şirkete ait işletim sistemlerinin yeni sürümlerine dair ilk detayları ve bazı yeni cihazları ve teknolojileri görmeyi bekleyebiliriz. Nitekim yeni sızıntılar şirketin ARM tabanlı Mac modelleri üzerinde çalıştığını işaret ediyor. İşte sızıntılara dair merak edilen detaylar!

ARM Tabanlı Mac Modelleri Ne Zaman Çıkacak?

22 Haziran 2020 tarihinde başlayacak olan WWDC 2020 sırasında Apple'ın Mac ve MacBook modellerinde gerçekleştirmeyi planladığı önemli bir değişikliğin duyurulacağı iddia ediliyor. Buna göre şirket, yeni nesil modellerde kendi işlemcilerine yer verebilir. Söz konusu iddiaların kaynağında tutarlı sızıntıları ile tanınan Bloomberg yer alıyor ve bu da iddiaların sağlam bir temelde olduğunu işaret ediyor.

Apple'ın tıpkı iPhone ve iPad modellerinde olduğu gibi Mac ve MacBook modellerinde de kendi işlemcisini oluşturmayı planladığı, aslında uzun bir süredir bilinen bir gerçekti. Buna karşın bunun ne zaman olacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadığı için bir söylentiden ileri gitmiyordu.

Şimdi, eğer sızıntılar doğru ise buna yönelik ilk duyuruları bu ayın içerisinde almayı bekleyebiliriz. Tabii bu cihazlarla bu sene içerisinde karşılaşmayı beklemek pek de doğru olmaz. Bu noktada ARM tabanlı modellerle 2021 yılından itibaren karşılaşmamız oldukça mümkün gibi gözüküyor.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi Haber
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı '3 yanlış bilgi' sebebiyle salgın bitmiyor Haber
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor
AK Parti, Meclis'te 'Ayasofya ibadete açılsın' önergesine ret oyu verip Temmuz ayını işaret etti Haber
AK Parti, Meclis'te "Ayasofya ibadete açılsın" önergesine ret oyu verip Temmuz ayını işaret etti
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var Haber
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi Haber
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi
Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu Haber
Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu
Simit aldığı sırada, içinde eşi ve 2 çocuğunun bulunduğu otomobil cayır cayır yanmaya başladı
Simit aldığı sırada, içinde eşi ve 2 çocuğunun bulunduğu otomobil cayır cayır yanmaya başladı
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
İstediği kızı ailesi vermeyen genç, arkadaşlarıyla birlikte kızın evini bastı
İstediği kızı ailesi vermeyen genç, arkadaşlarıyla birlikte kızın evini bastı
WhatsApp'ta tıkla sohbet et özelliğini kullananların telefon numaraları internete yayıldı
WhatsApp'ta tıkla sohbet et özelliğini kullananların telefon numaraları internete yayıldı
Dolandırıcılar, otomobil satın almak isteyen 3 kişinin sahte kimliğiyle e-devlet şifresi alıp, hesaplarını boşalttı
Dolandırıcılar, otomobil satın almak isteyen 3 kişinin sahte kimliğiyle e-devlet şifresi alıp, hesaplarını...
'Yarın olsun bunun hesabını sorarım' diyen şahıs, kurşun yağmuruna tutuldu
"Yarın olsun bunun hesabını sorarım" diyen şahıs, kurşun yağmuruna tutuldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın küstah tehditlerine resti çekti: Yunanistan haddini bilmezse Türkiye'nin yapacağı bellidir
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın küstah tehditlerine resti çekti: Yunanistan haddini bilmezse...
Brezilyalı futbolcu Thiago Silva, Paris Saint Germain'den ayrılıyor
Brezilyalı futbolcu Thiago Silva, Paris Saint Germain'den ayrılıyor
ABD'de George Floyd'un ölümüne neden olan polis memuru ilk kez hakim karşısına çıktı
ABD'de George Floyd'un ölümüne neden olan polis memuru ilk kez hakim karşısına çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da Hafter'i bekleyen sonu açıkladı: Her an sürecin dışına atılabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da Hafter'i bekleyen sonu açıkladı: Her an sürecin dışına atılabilir
Lyon ve Monaco, Galatasaraylı Seri'nin bonservisini almak için girişimde bulundu
Lyon ve Monaco, Galatasaraylı Seri'nin bonservisini almak için girişimde bulundu
Ortaköy'de kumpircilerin olduğu sokakta çökme: 1 yaralı
Ortaköy'de kumpircilerin olduğu sokakta çökme: 1 yaralı
Büyük umutlarla aldıkları otomobil, genç çifte mezar oldu
Büyük umutlarla aldıkları otomobil, genç çifte mezar oldu
Piknik alanından çıkan su, alev alev yanıyor
Piknik alanından çıkan su, alev alev yanıyor
Ukrayna Devlet Başkanı: Halkıma virüsün ciddiyetini anlatmak için hastalanmak istedim
Ukrayna Devlet Başkanı: Halkıma virüsün ciddiyetini anlatmak için hastalanmak istedim
İstanbul'daki alacak verecek kavgasında 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti
İstanbul'daki alacak verecek kavgasında 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Zonguldaklı adam, internetten tanıştığı kadınla evlenebilmek için 20 bin liralık yardım bekliyor
Zonguldaklı adam, internetten tanıştığı kadınla evlenebilmek için 20 bin liralık yardım bekliyor
İki aile arasındaki kız kaçırma kavgasında satırlar ve silahlar konuştu: 3 yaralı
İki aile arasındaki kız kaçırma kavgasında satırlar ve silahlar konuştu: 3 yaralı
Pencere silerken iş yerinin çatısına düşen hamile kadın, ölümden döndü
Pencere silerken iş yerinin çatısına düşen hamile kadın, ölümden döndü
Teröristlerin saldırısından yaralı kurtulan şoför: Camları kırıp, arkadaşlarımı araçtan çıkardım
Teröristlerin saldırısından yaralı kurtulan şoför: Camları kırıp, arkadaşlarımı araçtan çıkardım
İstanbul'da Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan çalışma, koronanın bıraktığı hasarı gözler önüne serdi
İstanbul'da Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan çalışma, koronanın bıraktığı hasarı gözler önüne serdi
Psikolojik rahatsızlığı bulunan kadın, küçük kızını Konya'dan Aksaray'a kadar kaçırdı
Psikolojik rahatsızlığı bulunan kadın, küçük kızını Konya'dan Aksaray'a kadar kaçırdı
Dini nikahlı eşini öldüren koca: Başkasıyla resmi nikahlı evli olduğunu öğrendim
Dini nikahlı eşini öldüren koca: Başkasıyla resmi nikahlı evli olduğunu öğrendim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Fatma Girik Şahan Gökbakar Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Robert Prosinecki Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Silah Haziran Beşiktaş
Şu an buradasınız: Apple ARM Tabanlı Mac Modelleri ile Karşımıza Çıkabilir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 17:56:18. #1.14#
title