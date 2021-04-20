Apple AirTag ne kadar, kaç tl olacak? AirTag satışları başladı mı, özelliği nedir? Türkiye'ye ne zaman gelecek?
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Apple AirTag ne kadar, kaç tl olacak? AirTag satışları başladı mı, özelliği nedir? Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Apple AirTag ne kadar, kaç tl olacak? AirTag satışları başladı mı, özelliği nedir? Türkiye'ye ne zaman gelecek?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Apple 20 Nisan 2021 tarihinde düzenlediği etkinliğinde yeni ürünlerini tanıttı. Yeni ürünleri arasında Apple AirTag de yer aldı. Vatandaşlar Apple AirTag ürününün fiyatını merak etti. Peki, Apple AirTag ne kadar, kaç tl olacak? Apple AirTag Türkiye'de satışlara başladı mı? Apple AirTag nedir, ne demek, nasıl çalışıyor? Özelliği nedir?

Apple'ın yeni ürünü Apple AirTag ne kadar olacak merak edildi. ABD merkezli teknoloji devi Apple, düzenlediği lansman ile yeni cihazlarını görücüye çıkardı. Birbiri ardına yeni ürünlerin tanıtıldığı lansmanda, meraklanan beklenen AirTag de sahneye çıktı. Peki, Apple AirTag ne kadar, kaç tl olacak? AirTag satışları başladı mı, özelliği nedir? Türkiye'ye ne zaman gelecek?

APPLE AİRTAG NEDİR?

Lansmanda tanıtılan ve herkesin merakla beklediği diğer ürün Apple AirTags ise kısa mesafe geniş bant kablosuz bağlantı üzerinden değerli eşyaları takip etmeyi sağlayan bir cihaz. Lansmada görücüye çıkan bu ürünün ABD fiyatı 29 dolar olarak belirlendi. 4'lü paketin fiyatı ise 99 dolar olurken AirTags'in 30 Nisan itibariyle satışa sunulacağı bildirildi.

BUL UYGULAMASI NEDİR?

Bul uygulaması, Apple aygıtlarınızı takip etmenizi kolaylaştırır. Arkadaşlarınızın ve ailenizin nerede olduklarını görebilir, AirTag taktığınız eşyaların yerini bulabilirsiniz. Bul uygulaması iPhone, iPad ve Mac'te çalışır, kayıp aygıtlarınız offline olduğunda bile kullanılabilir. Ve gizliliğiniz her adımda özenle korunur.

Apple AirTag ne kadar, kaç tl olacak? AirTag satışları başladı mı, özelliği nedir? Türkiye'ye ne zaman gelecek?
Apple Airtag

APPLE AİRTAG NE KADAR OLACAK?

Yeni çıkan Apple AirTag ürünü tekli paket 299 TL 'den satılacak. 4'lü paket fiyatı ise 999 TL oldu.

APPLE AİRTAG SATIŞLARI BAŞLADI MI?

Yeni ürün 30 Nisan Cuma gününden itibaren sipariş edilebilecektir.

Teknoloji devi Apple, merakla beklenen yeni cihazlarını görücüye çıkardı
Teknoloji devi Apple, merakla beklenen yeni cihazlarını görücüye çıkardı
Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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