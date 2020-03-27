Apollon Tapınağı ve çevresi sessizliğe büründü Ülke genelinde alınan Korona virüs tedbirleri kapsamında Aydın'ın Didim ilçesinde bulunan binlerce yıllık Apollon Tapınağı ziyaretçilere kapatıldı.

Ülke genelinde alınan Korona virüs tedbirleri kapsamında Aydın'ın Didim ilçesinde bulunan binlerce yıllık Apollon Tapınağı ziyaretçilere kapatıldı.

Ülke genelinde alınan Korona virüs tedbirleri kapsamında Müze ve ören yerlerinin ziyaretlere kapatılmasının ardından her yıl yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Didim'deki binlerce yıllık Apollon Tapınağı ziyaretçilere kapatıldı. Tapınağa ziyaretlerin kapatılmasıyla birlikte restoran, lokanta, kahvehane ve kafelerin de geçici süreyle faaliyetlerinin durdurulmasının ardından Tapınak ve çevresi adeta sessizliğe büründü. Apollon Tapınağı ve çevresinde açık hiçbir mekan kalmazken, tapınağı çevreleyen yolda ise insanların yerine sadece araç trafiğinin olduğu görüldü. - AYDIN

Kaynak: İHA