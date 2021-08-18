Apollon Tapınağı sütunları restore ediliyor

AYDIN'ın Didim ilçesindeki tarihi Apollon Tapınağı'nın sütunları, 1 milyon TL maliyetle restore ediliyor.

AYDIN'ın Didim ilçesindeki tarihi Apollon Tapınağı'nın sütunları, 1 milyon TL maliyetle restore ediliyor. Kazı Başkanı Helga Bumke, Apollon Tapınağı'nın 2 bin 300 yıldan beri ayakta kaldığını ve yapılacak restorasyonla 2 bin 300 yıl daha ayakta kalmasını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Kültür turizminin önemli merkezlerinden Didim'deki tarihi Apollon Tapınağı'nın, sütunları restore edilmeye başlandı. Alman Halle Martin Luther Üniversitesi'nden Profesör Doktor Helga Bumke'nin kazı başkanlığında 2 yıl önce dron fotoğraflarında ayakta duran bazı sütunlarda çatlakların olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçildi. Kazı başkanlığınca hazırlanan projeyle geçen yıl yapılması planlanan çalışmaya, pandemi nedeniyle ancak 2 hafta önce başlandı. Yaklaşık 1,5 ay sürecek proje, 1 milyon TL'ye mal olacak.

'YILDA 100 BİNİ AŞKIN ZİYARETÇİ'Didim Kaymakamı Halil Avşar ile birlikte, Helga Bumke'den çalışmalar hakkında bilgi alan Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doçent Doktor Umut Tuncer, "Apollon Tapınağı, Aydın ve tüm Türkiye için çok önemli destinasyonlarımızdan birisidir. Yılda yaklaşık 100 binin üzerinde ziyaretçi alıyor. Öncelikle yapının görsel performansını ve bütünlüğünü korumak, müdürlüğümüzün öncelikli görevlerinden biri. Bu anlamda kazı başkanlığımızın projesini çok olumlu bulduk, hemen uygulamaya koyduk. Aynı zamanda turizm sezonunun da içindeyiz. Hem yapıyı onarmak ve sütunların onarılması işlemi ciddi teferruatıyla güvenlik önlemlerini gerektiren bir işlem. Hem yapıyı onarıp hem de turizm faaliyetini bir arada sürdürmek için kapsamlı bir çalışma uygulamamız gerekiyordu. Gerekli güvenlik tedbirlerini alarak projeyi görsel bir modelle uygulamayı başardık" dedi.

Helga Bumke ise çalışmalarla ilgili olarak, "20 yıldan beri Apollon Tapınağı'nda Alman Arkeoloji Enstitüsü tarafından restorasyon çalışmaları uygulanıyor. Ancak ayakta duran sütunların henüz zamanı gelmemişti. Son yıllarda çekilen dron fotoğraflarında sütunların başlarında hafif çatlaklar olduğu tespit edildi. Biz restorasyonunu sağlayacağız. Bu anlamda yine, 2 bin 300 yıl ayakta durabilsin" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan