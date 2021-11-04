Apex Legends konsol platformundaki aim assist'i tekrardan yükseltti

Apex Legends'in yeni sezonu ile birlikte gelen güncelleme ile konsol oyuncuları oyundaki aim assist(nişan yardımı)'in biraz değiştiğini söylüyorlardı. Bugün Respawn'ın yaptığı resmi açıklama ile bunun yeni sezonda gelen güncelleme ile konsoldaki aim assist'i azaltmalarından kaynaklandığı açıklandı.

Bilindiği gibi Apex Legends oyununda PC ve konsol platformları çapraz olarak birbirleri ile eşleşebiliyor ve oyun oynayabiliyorlar. Bazı PC oyuncuları, konsol oyuncularının sahip olduğu aim assist seviyesinin oldukça yüksek olduğundan şikayetçiydi. Bu sebeple olacak ki Respawn yeni sezon güncellemesi ile konsoldaki aim assist seviyesini oyunculara açıklama yapmadan biraz düşürmüştü. Yeni sezonda oynamaya başlayan konsol oyuncuları bunu farkedince şirket bugün yaptığı açıklama ile bu olayın tekrardan geri alındığını ve konsoldaki aim assist'in yükseldiğini duyurdu.

Apex Legends Escape

Apex Legends'in yeni sezonu tüm hızıyla devam ediyor! Geçtiğimiz günlerde oyunun 11. Sezonu başladı ve oyuncular Apex Legends Escape'nin haritası Storm Point'i ve yeni gelen karakter Ash'i keşfediyorlar.

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