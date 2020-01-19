Apartta çıkan yangın hasara neden oldu
Isparta'da apartta çıkan yangın hasara yol açtı.
19.01.2020 19:22 | Son Güncelleme: 19.01.2020 19:23
Isparta'da apartta çıkan yangın hasara yol açtı.
Kutlubey Mahallesi 1005. Sokaktaki Mevlüt G'ye ait 3 katlı binanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenden yangın çıktı.
Binadan duman yükseldiğini görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle hasar gören binanın apart olarak kullanıldığı öğrenildi.
Kaynak: AA