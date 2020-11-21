Yaşlı adam, apartman boşluğunda boğazı kesilmiş halde bulundu

Konya'da 70 yaşındaki yaşlı adam, oturduğu apartmanda kanlar içinde bulundu. Başka bir apartman sakinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, yaşlı adamın boğazına aldığı 2 bıçak darbesiyle öldürüldüğünü belirledi.

Ereğli ilçesindeki Boyacı Ali Mahallesi Anıt Caddesi'ndeki Sezdi Apartmanı'nda oturanlar, bugün saat 08.00 sıralarında yerde kanlar içerisinde bir erkek cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KIRIK BİR BIÇAK BULUNDU

Cansız bedeni bulunan kişinin aynı apartmanda oturan Ali İhsan Satık(70) olduğu belirlendi. Apartman ve olay yerinde yapılan incelemelerde, olayda kullanıldığı tahmin edilen kırık bir bıçak ile kan izlerini rastlandı.

BOĞAZINA ALDIĞI 2 BIÇAK DARBESİ

Ali İhsan Satık'ın boğazına aldığı 2 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlenirken, cansız bedeni otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis cinayeti işleyen kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atilla ATMACA