Apartmanın bodrum katından otomobil malzemesi çalan şahıs kamerada
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Apartmanın bodrum katından otomobil malzemesi çalan şahıs kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Apartmanın bodrum katından otomobil malzemesi çalan şahıs kamerada Osmaniye'de bir apartmanın bodrum katından otomobil malzemeleri çalan hırsızlık şüphelisi şahıs yakalandı.

Apartmanın bodrum katından otomobil malzemesi çalan şahıs kamerada

OSMANİYE - Osmaniye'de bir apartmanın bodrum katından otomobil malzemeleri çalan hırsızlık şüphelisi şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi 8506 Sokakta bulunan bir apartmanın bodurum katında bulunan 2 adet hoparlör, 2 adet kriko, 2 adet buji anahtarı ile 2 adet çeki halatı çalındı. Malzemelerinin yerinde olmadığını fark eden vatandaş durumu polise bildirdi. İhbar üzerine hırsızlık olayının yaşandığı apartmana Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yönlendirildi. Binanın güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şahsın 31 yaşındaki K.D. olduğunu tespit etti. Yapılan fiziki takibin ardından şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde "Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu için malzemeleri çaldığını çaldığı malzemeleri de tanımadığı bir hurdacıya 50 lira karşılığında sattığını" beyan eden K.D. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Apartmanın bodrum katından otomobil malzemesi çalan şahıs kamerada
Apartmanın bodrum katından otomobil malzemesi çalan şahıs kamerada
Apartmanın bodrum katından otomobil malzemesi çalan şahıs kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Burak Canbolat

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