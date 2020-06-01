Apartmanın 7'nci katından düşen emekli, yaşamını yitirdi Sivas'ta, oturduğu apartmanın 7'nci katındaki yangın merdiveninin penceresinden metal merdivenin üzerine düşen Sadi Balkaya yaşamını yitirdi. İntihar ettiği değerlendirilen Balkaya'nın ölümü ile ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Sivas'ta oturduğu binadaki yangın merdiveninin 7. katından düşen şahıs hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında Eğriköprü Mahallesi'nde, 8 katlı Eğriköprü Sitesi'nde meydana geldi. Binanın 2'nci katında oturan emekli Sadi Balkaya, yangın merdivenine çıktı. Bir süre sonra binanın çevresinde oynayan çocuklar gürültü duydu. Sesin geldiği yere giden çocuklar, metal zeminde Sadi Balkaya'nın kanlar içinde yattığını gördü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Balkaya, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Balkaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

METAL MERDİVENİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede, Balkaya'nın yangın merdiveninin 7'nci katına çıktığı ve havalandırma penceresinden zemin girişindeki metal merdivenin üzerine düştüğü tespit edildi.

İNTİHAR ETTİĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Bir süredir psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu ve sürekli ölümden bahsettiği öğrenilen Sadi Balkaya'nın intihar girişiminde bulunmuş olabileceği değerlendirilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA