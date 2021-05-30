Apartmanı saran kokunun nedeni ceset çıktı
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Apartmanı saran kokunun nedeni ceset çıktı

Apartmanı saran kokunun nedeni ceset çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanı saran kötü kokunun nedeni ceset çıktı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanı saran kötü kokunun nedeni ceset çıktı. Yalnız yaşayan Mehmet Ali Erdem evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi 1952 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın ikinci katında saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanı saran kötü kokunun nedenini araştıran apartman sakinleri kokunun 60 yaşındaki Mehmet Ali Erdem'in dairesinden geldiğini tespit ederek ev sahibine haber verdi. Evine gelen ev sahibi içeriden televizyon sesi gelmesine rağmen kapıyı açmayan Erdem'in sağlık durumundan şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelerek çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri Erdem'i oturma odasında hareketsiz yatar şekilde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Erdem'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Erdem'in cansız bedeni Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Apartmanı saran kokunun nedeni ceset çıktı
Apartmanı saran kokunun nedeni ceset çıktı
Apartmanı saran kokunun nedeni ceset çıktı
Apartmanı saran kokunun nedeni ceset çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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