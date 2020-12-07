Apartmanda atık yiyecekleri toplayıp, sahipsiz hayvanları besliyorlar
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Apartmanda atık yiyecekleri toplayıp, sahipsiz hayvanları besliyorlar

07.12.2020 10:34 | Son Güncelleme: 07.12.2020 10:38
Apartmanda atık yiyecekleri toplayıp, sahipsiz hayvanları besliyorlar

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde apartman yöneticisi ve komşuları atık yiyecekleri çöpe atmak yerine, apartman girişine koydukları bir kovada toplayıp, kış günlerinde yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarına veriyor.

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde apartman yöneticisi ve komşuları atık yiyecekleri çöpe atmak yerine, apartman girişine koydukları bir kovada toplayıp, kış günlerinde yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarına veriyor.

Adilcevaz'da güvenlik korucusu olarak görev yapan Tolga Akbaş (30), yöneticiliğini yaptığı apartmanda yemek ve ekmek atıklarının çöpe gitmesini önleyerek soğuk kış şartlarında sokak hayvanlarını doyurmak için apartman girişine kova bıraktı. Akbaş, ardından apartman sakinlerini bu konuda bilgilendirerek yemek ve ekmek atıklarını çöp yerine kovaya atmalarını istedi.

Yöneticilerinin bu uygulamasını olumlu bulan apartman sakinleri, uygulamaya destek vererek yemek ve ekmek atıklarının yanında sokak hayvanları için kovaya mama da bıraktı. Daha sonra toplanan bu yiyecekleri, kovadan alan apartman yöneticisi Tolga Akbaş, komşularıyla birlikte sokak hayvanlarının bulunduğu alanlara giderek onları doyurdu.'DESTEK ARTACAK'Akbaş, özellikle soğuk havalarda hayvanların yemeğe daha çok ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, "Komşularımızla birlikte elimizden gelen imkanlarla hayvanlara ekmek olsun mama olsun bir şeyler alıp getirmeye çalışıyoruz. Ancak bu konuda yetersiz kalıyoruz. Çünkü hem burada hem de başka yerlerde bir sürü hayvan var. Kış günlerinde bu hayvanların, aç kalmasına vicdanımız elvermiyor. Bizler de imkanlarımız çerçevesinde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Apartman yönetimi olarak, yemek ve ekmek atıklarını bu hayvanlara verebilmek için bina girişine kova koyduk. Bu çalışmamıza komşularımız da destek verdi.  Kovamızda biriken atık yiyecekleri, her gün öğlen ve akşam götürüp hayvanlara veriyoruz. İnanıyorum ki başlatmış olduğumuz bu küçük kampanyaya destekler olacaktır. Herkese tavsiyem; yemek atıklarını çöplere atmayalım. Bunları bir yerlerde biriktirip bu soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarına verelim. Onları sahipsiz ve aç bırakmayalım" dedi. 'BÖLGEDE KIŞ ŞARTLARI AĞIR'Apartman sakinlerinden öğretmen Özmen Yıldız ise sokakta yaşayan hayvanlara sahip çıkılması gerektiğini ifade ederek, "Bölgemizde kış şartları ağır geçmektedir. Bizler, sokak hayvanlarına elimizden geldiğince sahip çıkmaya ve onları barındırmaya çalışıyoruz. Ancak bunu bir yere kadar yapabiliyoruz. Bu sokak hayvanlarına, herkesin imkanları ölçüsünde yardımcı olmalarını istiyoruz. Soğuk havada yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları aç. Bu konuda, herkes elini taşın altına koyarsa çok seviniriz" diye konuştu.

Apartmanda atık yiyecekleri toplayıp, sahipsiz hayvanları besliyorlar
Apartmanda atık yiyecekleri toplayıp, sahipsiz hayvanları besliyorlar
Apartmanda atık yiyecekleri toplayıp, sahipsiz hayvanları besliyorlar
Apartmanda atık yiyecekleri toplayıp, sahipsiz hayvanları besliyorlar
Apartmanda atık yiyecekleri toplayıp, sahipsiz hayvanları besliyorlar
Apartmanda atık yiyecekleri toplayıp, sahipsiz hayvanları besliyorlar
Apartmanda atık yiyecekleri toplayıp, sahipsiz hayvanları besliyorlar
Apartmanda atık yiyecekleri toplayıp, sahipsiz hayvanları besliyorlar
Apartmanda atık yiyecekleri toplayıp, sahipsiz hayvanları besliyorlar
Apartmanda atık yiyecekleri toplayıp, sahipsiz hayvanları besliyorlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih BEŞKARDEŞ

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