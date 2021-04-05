Apartman inşaatının merdiveni çöktü; 1 işçi ağır yaralı
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Apartman inşaatının merdiveni çöktü; 1 işçi ağır yaralı

Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKÇAY - Haberler | Güncel
Apartman inşaatının merdiveni çöktü; 1 işçi ağır yaralı

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesine bağlı Beyköy'de, inşaat halindeki binanın çöken merdiveninin altında kalan işçi İsmail Savcı (43), ağır yaralandı.

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesine bağlı Beyköy'de, inşaat halindeki binanın çöken merdiveninin altında kalan işçi İsmail Savcı (43), ağır yaralandı.

Hisarcık'a bağlı Beyköy'de, inşaat halindeki binanın merdiveni, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Enkaz altında kalan işçi İsmail Savcı, ağır yaralandı. İnşaat işçilerinin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yıkıntı altından çıkarılan Savcı, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İsmail Savcı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.


Apartman inşaatının merdiveni çöktü; 1 işçi ağır yaralı
Apartman inşaatının merdiveni çöktü; 1 işçi ağır yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKÇAY

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