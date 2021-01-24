Apartman dairesinde çıkan yangın korkuttu; 2 kişi dumandan etkilendi
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Apartman dairesinde çıkan yangın korkuttu; 2 kişi dumandan etkilendi

24.01.2021 18:50 | Son Güncelleme: 24.01.2021 18:54
Apartman dairesinde çıkan yangın korkuttu; 2 kişi dumandan etkilendi

ANTALYA'da, bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

ANTALYA'da, bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Bir dairenin kullanılmaz hale geldiği yangında, 2 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında, Kepez ilçesi Şelale Mahallesi 7234 Sokak'taki apartmanın 3'üncü katında bilinmeyen nedenle çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangın merdiveni ile yanan dairenin üst katında kalan vatandaşları tahliye etti.

Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine vatandaşlar da destek verdi. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Dumandan etkilenen Ece Özşeker ile Binnaz Özşeker, ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, yangına müdahale eden vatandaşlardan Sinan Yıldırım, "Alevleri görünce arkadaşımla birlikte yangın tüpüyle daireye girdik ama alevlerden dolayı içerideki kadını çıkaramadık. Sonra itfaiye kadını kurtardı" dedi.

Bir itfaiye eri ise yanan evden iki kişiyi sağsalim çıkardıklarını söyledi. 


Apartman dairesinde çıkan yangın korkuttu; 2 kişi dumandan etkilendi
Apartman dairesinde çıkan yangın korkuttu; 2 kişi dumandan etkilendi
Apartman dairesinde çıkan yangın korkuttu; 2 kişi dumandan etkilendi
Apartman dairesinde çıkan yangın korkuttu; 2 kişi dumandan etkilendi
Apartman dairesinde çıkan yangın korkuttu; 2 kişi dumandan etkilendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN

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