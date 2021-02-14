Apartman boşluğuna düşüp yaşamını yitirdi
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Apartman boşluğuna düşüp yaşamını yitirdi

14.02.2021 14:52 | Son Güncelleme: 14.02.2021 14:58
Apartman boşluğuna düşüp yaşamını yitirdi

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, ikinci kattaki evinin balkonundan apartman boşluğuna düşen 77 yaşındaki Yalçın Anarat, yaşamını yitirdi.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, ikinci kattaki evinin balkonundan apartman boşluğuna düşen 77 yaşındaki Yalçın Anarat, yaşamını yitirdi. Olay bugün saat 13.30 sıralarında Poligon Mahallesi 123/2 Sokak'ta bulunan Özgün Apartmanı'nın 2'nci katında meydana geldi. 77 yaşındaki Yalçın Anarat, evinin balkonundan henüz belirlenemeyen bir nedenle apartman boşluğuna düştü. Gürültüyü duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Anarat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Anarat'ın itfaiye ekipleri tarafından apartman boşluğundan çıkartılan cesedi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı,

- İzmir

Apartman boşluğuna düşüp yaşamını yitirdi
Apartman boşluğuna düşüp yaşamını yitirdi
Apartman boşluğuna düşüp yaşamını yitirdi
Apartman boşluğuna düşüp yaşamını yitirdi
Apartman boşluğuna düşüp yaşamını yitirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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