Apart daireyi kumarhaneye çevirdiler, suç üstü yakalandılar
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Apart daireyi kumarhaneye çevirdiler, suç üstü yakalandılar

İhlas Haber Ajansı / Serkan Erkoç - Haberler | 3. Sayfa

Apart daireyi kumarhaneye çevirdiler, suç üstü yakalandılar Kars'ta apart dairede kumar oynayan 13 kişi suçüstü yakalandı.

Apart daireyi kumarhaneye çevirdiler, suç üstü yakalandılar

KARS - Kars'ta apart dairede kumar oynayan 13 kişi suçüstü yakalandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda; Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir apart dairenin M.G, E.Ö. B.İ isimli şahıslar tarafından kumarhaneye çevrilerek 13 şahsın kumar oynadığı tespit edildi. Yapılan operasyonda kumar oyununda kullanılan toplamda 18.908.50 TL ve 300 Amerikan Dolarına el konularak şahıslar hakkında Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama suçundan adli tahkikata başlanıldı.

Ayrıca şahıslar hakkında Covid-19 kapsamında alınan tedbirlere uymamak ve Kumar oynamaktan toplamda 54.310 TL idari para cezası uygulandı.

Apart daireyi kumarhaneye çevirdiler, suç üstü yakalandılar
Apart daireyi kumarhaneye çevirdiler, suç üstü yakalandılar
Apart daireyi kumarhaneye çevirdiler, suç üstü yakalandılar
Apart daireyi kumarhaneye çevirdiler, suç üstü yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serkan Erkoç

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