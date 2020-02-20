AP Türkiye Raportörü Sanchez Amor'dan Gezi Parkı yorumu: 'Sevinçliyiz, normale dönüşün bir işareti'
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AP Türkiye Raportörü Sanchez Amor'dan Gezi Parkı yorumu: 'Sevinçliyiz, normale dönüşün bir işareti'

AP Türkiye Raportörü Sanchez Amor, Gezi Parkı eylemleri gerekçesiyle 840 gündür tutuklu bulunan Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığa beraat kararı verilmesini olumlu karşıladı.

20.02.2020 08:12 | Son Güncelleme: 20.02.2020 08:12

AP Raportörü Sanchez Amor, Gezi Parkı eylemleri gerekçesiyle 840 gündür tutuklu bulunan 'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığa beraat kararı verilmesini olumlu karşıladı. View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: AP Türkiye Raportörü Sanchez Amor'dan Gezi Parkı yorumu: 'Sevinçliyiz, normale dönüşün bir işareti'
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