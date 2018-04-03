AP Türkiye Raportörü Piri: Türkiye'nin AB'ye Üyelik Hayalini Daha Ne Kadar Sürdüreceğiz?

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, insan hakları ve düşünce özgürlüğü konusunda yaşanan olumsuzluklara rağmen Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki görüşmelerin neden kesilmediğini anlayamadığını söyledi.

Hollandalı parlamenter, "Bu koşullarda hala Türkiye'nin AB'ye üyelik seçeneği bulunduğu illüzyonunu daha ne kadar sürdüreceğiz?" dedi.

Kati Piri, Hollanda Televizyonu'nda yayınlanan "Buitenhof" adlı programda, Türkiye ile AB arasında gerçekleşen Varna zirvesini değerlendirdi.

Piri, Türkiye'de özgürlükler konusunda yaşanan sıkıntılara işaret ederek, halen parlamenterlerin, gazetecilerin, hatta bazı AB vatandaşlarının cezaevinde olduğunu anımsattı.

AP Türkiye Raportörü, buna rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AB'ye üyelik hayali kurduğunu, AB Komisyonu'unun da Türkiye ile ilişkileri kesmeyerek bu hayali ayakta tuttuğunu savundu.

"Erdoğan'ın yaptığıyla söylediği, farklı gerçeklikler"

Hollandalı parlamenter, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylediklerinin değil, yaptıklarının daha farklı bir gerçeklik gösterdiği anlatılmalı" dedi.

Piri'ye göre, AB'nin Türkiye konusunda çıkarları bulunuyor. Bu nedenle Brüksel yönetimi müzakere sürecinin başından beri Türkiye'yi Avrupa'ya yakınlaştırmak için çaba harcadı.

Ancak bu çabaya rağmen Türkiye-AB müzakerelerinin başından beri zor ilerlediğini söyleyen Kati Piri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdiki duruma bakın, benim 10 meslektaşım hapiste. Dünyada gazetecilerin en çok hapiste oldugu 6. ülke. Darbe girişimi sonrası 150 bin kişi işten atıldı, 50 bin kişi tutuklandı. 2 hafta önce son bağımsız medya grubu Erdoğan'ın arkadaşı tarafından satın alındı. Gelecek yıl anayasa degişikligi yürürlüğe girecek ve Erdoğan'ın yetkileri daha da artacak.

"Benim sorum şu; bu koşullarda hala Türkiye"nin AB'ye üyelik seçeneği bulunduğu illüzyonunu daha ne kadar sürdüreceğiz?"