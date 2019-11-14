AP'den Fransa ve Romanya'nın Komisyon üye adayına onay

14.11.2019 22:12 | Son Güncelleme: 14.11.2019 22:12

Avrupa Parlamentosu (AP), Fransa ve Romanya'nın AB Komisyonu üye adaylarına onay verirken Macaristan'ın adayından ilave açıklama talep etti.

AB Komisyonu Başkanlığı görevini 1 Aralık'ta devralması beklenen Ursula von der Leyen'in kabinesinde iç pazar, sanayi, savunma ve teknoloji konularını üstlenmeye aday gösterilen Fransız Thierry Breton, ulaştırma dosyasına aday gösterilen Rumen Adina-Ioana Valean ve genişleme dosyasına aday gösterilen Macar Oliver Varhelyi, ilgili AP komitelerinde 3 saatlik değerlendirme oturumlarına katıldı.

AP'nin ilgili komiteleri, Fransa, Romanya ve Macaristan'ın Komisyon üye adaylarını dinleyerek bir oylama süreci yürüttü.

Fransız Breton ve Rumen Valean, AP komitelerinden onay alırken, Macar Varhelyi'nin Komisyon üyeliği ise onaylanmadı.

AP Dış İlişkiler Komitesi milletvekilleri, Macaristan'ın AB Daimi Temsilcisi olan Varhelyi'ye ilave yazılı sorular göndereceklerini ve kararlarını yanıtların ardından vereceklerini duyurdu.

Böylece AP, Macaristan'ın yeni Komisyon için gösterdiği ilk adayını reddetmesinin ardından, Budapeşte yönetiminin ikinci adayı Varhelyi'ye de yeşil ışık yakmamış oldu.

- Süreç

AB anlaşmaları uyarınca 5 yıllık süresi dolan Jean-Claude Juncker başkanlığındaki AB Komisyonunun görevi 1 Kasım'da, seçilen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e devretmesi gerekiyordu.

Ancak Macaristan, Fransa ve Romanya'nın Komisyon adaylarının AP'den onay alamaması ve İngiltere'nin ülkedeki erken genel seçimleri gerekçe göstererek yeni yönetim için aday göstermemesi süreci geciktirdi.

Bu durumda, Von der Leyen takımının en erken 1 Aralık'ta göreve başlayabileceği değerlendiriliyor.

Mevcut Komisyon ise 1 Kasım'dan itibaren "geçici yönetim" olarak görevini sürdürmeye devam ediyor.

Kaynak: AA