AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavına katılan adaylar heyecanla sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. AÖL'ün 2017-2018 iş takvimini henüz yayımlamaması ile birlikte adayların merakı gittikçe artmaya başladı. Peki, 9-10 Aralık 2017 tarihinde yapılan AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Açık Lise AÖL sınav sonuçları hakkında merak edilenler...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2017

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 9-10 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavına katılan öğrenciler 'AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıt arıyor. AÖL'ün resmi internet sitesinde 2017-2018 iş takviminin en yakın sürede açıklanacağı belirtilirken, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı duyurulmamış. Fakat geçtiğimiz AÖL sınav sonuçları yaklaşık 20-25 gün sonra açıklanmıştı. Buna göre AÖL sınav sonuçlarının 20 gün sonra açıklanması bekleniyor.



AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDEN NASIL MEZUN OLURUM?

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

MEZUN OLAN ÖĞRENCİLER

Diplomaları sonuçları açıklanmasından sonra en kısa süre içerisinde hazırlanarak koordinatör Halk Eğitim Merkezlerine gönderilecektir.

Mezun olduğuna dair belgeye ihtiyaç duyanlar işlemlerini yaptırdıkları irtibat bürolarına (Halk Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi) başvurabilirler. (Çok zorunlu olmadıkça, çıkma belgesi istemeyiniz bunun yerine "İlgili Makama"mezuniyet yazısı alabilirsiniz.)

"Mezuniyet incelemesinde" olan öğrenciler çıkma belgesi alamazlar. Mezuniyet İncelemesinde olan öğrencileriin durumları gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra mezun konuma geleceklerdir.