AÖL MEB giriş ekranı: AÖL sınav sonuçları açıklandı! 2020 AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖL kayıt yenileme ne zaman başlıyor? MEB çalışma takviminde yer alan bilgiye göre 17 Ağustos'ta açıklanması beklenen Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav sonuçları 20 Ağustos günü erişime sunuldu. AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı haberimizde.

AÖL 2. dönem sınav sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresi üzerinden açıklandı. Sınav sonucunu bekleyen binlerce öğrenci AÖL sınav sonucu sorgulama ekranını araştırıyor. Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı sistemi üzerinden paylaşıldı. AÖL MEB kayıt yenileme işlemşi detayları...

AÖL SONUÇLARI AÇIKLANDI!

17 Ağustos tarihinde sonuçları açıklaması beklenen MEB, 2. dönem sınav sonuçlarını 20 Ağustos günü öğrencilere sundu. http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden öğrenciler, T.C. kimlik numarası veya öğrenci numarası, güvenlik kodu ve şifresi ile sonuçlara erişim sağlayabilecekler.

AÖL MEB ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI...

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖL 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 24 Ağustos - 9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖL kayıt yenileme işlemi için, öğrencilik durumu "Silik, Donuk veya Aktif" olan öğrencilerden kayıt yenileme sınav bedelini anlaşmalı bankalara yatırmış olanların kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur.