AÖL ek sınav ne zaman? MEB AÖL Ağustos ayı ek sınav tarihleri açıklandı!

2020 - 2021 eğitim ve öğretim yılı ek sınavına yönelik kayıt yenileme işlemleri 9 - 13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi sonrasında sınavlar yapıldı. Yeni açıklama ile ek sınavlar açıklandı. Peki, AÖL ek sınav ne zaman?

9 - 13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen AÖL sınavları sonrası MEB'den gelen açıklama ile ek sınav müjdesi verildi. Öğrenciler, gelen haberle AÖL ek sınav ne zaman sorusunun yanıtını araştırdı. MEB AÖL Ağustos ayı ek sınav tarihleri açıklandı! Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

AÖL EK SINAV NE ZAMAN?

Ek sınav için kayıtlarını yaptıran fakat 16-20 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan ek sınava katılamayan öğrenciler ile 23-24 Ağustos 2021 tarihlerinde kayıt yenileme işlemini yaptıracak öğrenciler için 16-20 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan ek sınavın süresi 27 Ağustos 2021 tarihi saat 09.30'dan 29 Ağustos 2021 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmıştır.