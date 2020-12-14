AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? 2020 2021 Açık Lise AÖL ne zamana ertelendi?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılması planlanan Açık Öğretim Lise sınavları için araştırmalar yapılmaya başlandı. AÖL sınavlarına girecek olan liseliler 5-6 Aralık tarihlerinde yapılacak olan sınavın akıbetinin merak ediyor. Peki yeni açıklanan sınav takvimine göre Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri uzun süredir Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı sınav takvimi açıklamasını bekliyor. AÖL öğrencileri daha önceden 5 ve 6 Aralık tarihlerinde yapılması planlanan fakat ertelenen AÖL sınavının yeni tarihini uzun süredir araştırıyor. Peki Milli Eğitim Bakanlığı tarafından pandemi sebebiyle ertelenen 2020-2021 AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

2020-2021 AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 1. DÖNEM SINAVI ERTELENDİ

Aralık ayının ilk haftası yapılması planlanan Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınavları net bir tarih verilmeyerek ileri bir tarihe ertelenmişti. Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü bunu "5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan Açık Lisesi SınavlarıKovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir." yazısıyla duyurdu. Bunun ardından günlerdir öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı bir açıklamayı bekliyor. Son yapılan açıklamada Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Covid-19 önlemleri kapsamında sınavların ileri tarihlere ertelendiğini ve bu konuda çalışmalara, görüşmelere devam edildiğini belirtti. 1. Dönem sınavları ve 2. dönem derslerinin ne olacağı henüz resmiyete kavuşmadı. Yakın zamanda detaylı bir açıklama yapılacağı belirtildi.