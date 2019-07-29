AÖF üç ders sınav soru ve cevapları yayınlandı mı? AÖF üç ders sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi lisans ve önlisans programı öğrencileri bahar dönemi dönem sonusınavları sonrasında üç ders sınavına girdi. Dün gerçekleştirilen sınava hem Anadolu Üniversitesi hem de Atatürk Üniversitesi öğrencileri girdi. Sınav sonrasında ise öğrenciler AÖF üç ders sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı diye araştırma yapmaya başladı. Peki AÖF üç ders sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı? AÖF üç ders sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖF ÜÇ DERS SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

Anadolu Üniversite ve Atatürk Üniversitesi tarafından yapılan AÖF üç ders sınavı soruları ve cevapları henüz yayınlanmadı. Soru ve cevap anahtarının Pazartesi gününden sonra yayınlanması bekleniyor.

AÖF ÜÇ DERS SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Açık Öğretim Fakültesi mezuniyet üç ders sınavı sonuçları, soru ve cevap anahtarının yayımlanmasından sonraki 10-15 gün içinde belli oluyor.

AÖF ÜÇ DERS SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları" ve "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları"na göre belirlenir.

Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır.

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3(üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız.

Tüm sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Bu sınavlarda öğrencilerin, derslerin her birinden ayrı ayrı başarılı olmaları gerekmektedir.

Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 18/03/2016 tarihli ve 75850160-106-158-16196 sayılı yazısıyla Açıköğretim programları uygulayan üniversitelerin ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinde uygulama birliğinin sağlanmasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar ilgili üniversitelere bildirilmiştir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı gereği, 2016-2017 Öğretim Yılından itibaren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde, sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde çoktan seçmeli beş seçenekli test tipi sorularda, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı eksiltmesi, Anadolu Üniversitesi Senatosunun 04/10/2016 tarihli ve 7/8 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.

Sınav değerlendirilirken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı sınavla ilgili ham puanınız olacaktır.