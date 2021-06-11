AÖF sınav sonuçları açıklandı! Açıköğretim Fakültesi Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

AÖF sınav sonuçları 2021 için geri sayım sona erdi. 7 Haziran'da tamamlanan sınavların ardından AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden itirazlarla ilgili bir açıklama yapıldı. Bu gelişmenin ardından AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arandı. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı! Açıköğretim Fakültesi Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

AÖF sınav sonuçları 2021 için geri sayım sona erdi. 7 Haziran'da tamamlanan sınavların ardından AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden itirazlarla ilgili bir açıklama yapıldı. Bu gelişmenin ardından AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arandı. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı! Açıköğretim Fakültesi Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar haberimizde…

AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

''Değerli öğrencilerimiz, sınav sonuçlarınız sınavlarla ilgili tüm süreçler tamamlandıktan sonra açıklanacaktır. Sağlıklı günler dileriz.''

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

AÖF sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden öğrenci kimlik bilgileriyle veya e-Devlet girişiyle görüntülenebilirler

AÖF'TEN SINAV İTİRAZLARI AÇIKLAMASI

Anadolu Üniversitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "5-6-7 Haziran tarihlerinde düzenlenen sınavlara ilişkin sınava ve sınav sorularına itirazlar 10 Haziran Perşembe günü saat 23.59'a kadar Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapılabilir." ifadelerini kullandı. Açıklamada itirazlar tamamlandıktan sonrası sonuçların açıklanacağı bilgisi paylaşıldı.

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF sınav sonuçları açıklandı. AÖF sınav sonuçların 11 Haziran Cuma günü belli oldu.

Geçtiğimiz dönemlerde gerçekleşen sınavlar göz önüne alındığında, AÖF sınav sonuçlarının 14-15 Haziran tarihlerinde açıklanması beklenirken erken açıklandı.

AÖF FİNAL SONUÇLARI GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ