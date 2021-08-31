AÖF kitap veriyor mu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AÖF kitap veriyor mu?

AÖF kitap veriyor mu?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından AÖF'e dair detaylar da aratılmaya başlandı. Bu kapsamda ortaya çıkan sorulardan biri de AÖF kitap veriyor mu? AÖF ders kitapları satılıyor mu?

AÖF kitap veriyor mu? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Açık öğretim sınavları için AÖF ders kitapları satılıyor mu?

AÖF KİTAP VERİYOR MU?

Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi'nde temel öğretme-öğrenme aracı olan ders kitapları 1982'den beri uzaktan eğitim tekniğine göre ve öğrencinin kendi kendine öğrenmesini sağlayacak şekilde planlı ve örgütlü bir çalışma sonucunda hazırlanmaktadır. Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi'nde kullanılan ders kitapları, alanında deneyimli ve uzman bilim adamları, editörler, eğitim teknologları, sanat danışmanları, dil ve ölçme-değerlendirme uzmanları gibi çeşitli alanlardan kişilerin işbirliği ile tasarlanıp yazılmaktadır.

Üniversitemiz Yönetiminin 09.08.2018 tarihinde aldığı karar ve yürütülen altyapı çalışmalarının sona ermesiyle, 2018-2019 öğretim yılından itibaren Anadolum eKampüs Sistemi aracılığıyla kitaplarımızın öğrencilerimize dijital ortamda sunulmasına karar verilmiştir. Bu tarihten itibaren öğrencilere ücretsiz kitap dağıtımı uygulaması sona ermiştir. Sınavlarda öğrencilerin sorumlu olduğu temel malzeme olan ders kitapları ile birlikte öğrenmeye yardımcı olarak hazırlanan tüm öğrenme malzemeleri ekampus.anadolu.edu.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak yayınlanmaya başlanmıştır. 2018-2019 öğretim yılından itibaren öğrenciler sınavlarda ders kitabının Anadolum eKampüs ortamında sunulan güncel versiyonundaki dijital (PDF) içerikten sorumludur. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Basılı kitap isteyenler için kitap satış sistemi mevcuttur. Kitaplarını basılı olarak almak isteyen tüm öğrencilerimiz (ceza infaz kurumlarında bulunanlar dahil), ücreti karşılığında kitapsatis.anadolu.edu.tr adresi üzerinden stoklar doğrultusunda kitap siparişi verebilmektedirler.

Ders kitapları sisteminde iki ISBN numarası bulunmaktadır. ISBN basılı kitapta, E-ISBN ise PDF üzerinde bulunmaktadır. Her iki ISBN numarası da güncel kitaba aittir.

Anadolum eKampüs ortamında sunulan diğer ders malzemeleri Ünite Özeti, Sorularla Öğrenelim, Ünite Özet Videoları, Alıştırmalar, Diğer Dijital Kitap Türleri (HTML5, ePUB, Mobi vb.) öğrenmeye yardımcı içeriklerdir. ekampus.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak Derslerim bölümünden erişilebilir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Nuri Mevlüt Çavuşoğlu Zeynep Gül Yılmaz Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Şener Acun Ilıcalı Ferhan Şensoy Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Ali Koç Mame Thiam Samet Aybaba Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
AÖF kitap veriyor mu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 14:27:40. #1.14#

title