AÖF kitap veriyor mu?

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından AÖF'e dair detaylar da aratılmaya başlandı. Bu kapsamda ortaya çıkan sorulardan biri de AÖF kitap veriyor mu? AÖF ders kitapları satılıyor mu?

AÖF kitap veriyor mu? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Açık öğretim sınavları için AÖF ders kitapları satılıyor mu?

AÖF KİTAP VERİYOR MU?

Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi'nde temel öğretme-öğrenme aracı olan ders kitapları 1982'den beri uzaktan eğitim tekniğine göre ve öğrencinin kendi kendine öğrenmesini sağlayacak şekilde planlı ve örgütlü bir çalışma sonucunda hazırlanmaktadır. Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi'nde kullanılan ders kitapları, alanında deneyimli ve uzman bilim adamları, editörler, eğitim teknologları, sanat danışmanları, dil ve ölçme-değerlendirme uzmanları gibi çeşitli alanlardan kişilerin işbirliği ile tasarlanıp yazılmaktadır.

Üniversitemiz Yönetiminin 09.08.2018 tarihinde aldığı karar ve yürütülen altyapı çalışmalarının sona ermesiyle, 2018-2019 öğretim yılından itibaren Anadolum eKampüs Sistemi aracılığıyla kitaplarımızın öğrencilerimize dijital ortamda sunulmasına karar verilmiştir. Bu tarihten itibaren öğrencilere ücretsiz kitap dağıtımı uygulaması sona ermiştir. Sınavlarda öğrencilerin sorumlu olduğu temel malzeme olan ders kitapları ile birlikte öğrenmeye yardımcı olarak hazırlanan tüm öğrenme malzemeleri ekampus.anadolu.edu.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak yayınlanmaya başlanmıştır. 2018-2019 öğretim yılından itibaren öğrenciler sınavlarda ders kitabının Anadolum eKampüs ortamında sunulan güncel versiyonundaki dijital (PDF) içerikten sorumludur. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Basılı kitap isteyenler için kitap satış sistemi mevcuttur. Kitaplarını basılı olarak almak isteyen tüm öğrencilerimiz (ceza infaz kurumlarında bulunanlar dahil), ücreti karşılığında kitapsatis.anadolu.edu.tr adresi üzerinden stoklar doğrultusunda kitap siparişi verebilmektedirler.

Ders kitapları sisteminde iki ISBN numarası bulunmaktadır. ISBN basılı kitapta, E-ISBN ise PDF üzerinde bulunmaktadır. Her iki ISBN numarası da güncel kitaba aittir.

Anadolum eKampüs ortamında sunulan diğer ders malzemeleri Ünite Özeti, Sorularla Öğrenelim, Ünite Özet Videoları, Alıştırmalar, Diğer Dijital Kitap Türleri (HTML5, ePUB, Mobi vb.) öğrenmeye yardımcı içeriklerdir. ekampus.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak Derslerim bölümünden erişilebilir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.