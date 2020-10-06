AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? Anadolu Üniversitesi AÖF 2020 kayıt yenileme tarihleri ne zaman olacaktır?

AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman yapılacak? AÖF kayıtları ne zaman sona erecek? AÖF kayıt yenileme, ders seçimi nasıl yapılacak?

Açık Öğretim Fakültesi (AÖF), kayıt yenileme işlemleri ne zaman olacak? AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman? AÖF kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme ödemesi nasıl yapılır? Aöf kayıt yenileme ödemesi nasıl yapılır?

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN OLACAK?

AÖF kayıt yenileme işlemleri 05 Ekim 2020 Pazartesi günü başlayıp 16 Ekim 2020 Cuma günü saat 23:30'da sona erecektir.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

AÖF KAYIT YENİLEME ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 16 Ekim 2020 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59'a kadar ödeme yapılabilecektir. Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayacaktır. Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

YENİ ŞİFRE OLUŞTURMAK İÇİN NE YAPMALIYIZ?

AOSDESTEK İletişim ve Çözüm Masasının 08502004610 numaralı telefonunu Fakültemiz kayıtlarındaki cep telefonu numaranızla arayarak,

Size en yakın AÖF bürolarına şahsen giderek,

www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin "Şifre İşlemleri" bağlantısından şifrenizi alabilirsiniz.

AÖF Kayıt Yenileme ve Öğrenci Kılavuzu için tıklayınız.