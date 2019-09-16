AÖF DGS kayıtları bugün başlıyor! AÖF DGS kayıt için gerekli belgeler

16.09.2019 10:38

AÖF DGS 30 Haziran'da yapıldı ve ardından AÖF DGS kayıtları bugün başlıyor. Kayıt işlemleri 16 – 20 Eylül tarihleri arasında http://aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden yapılabilecek. Adaylar, 2019-DGS Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler. AÖF DGS kayıt, kayıt için gerekli evraklar…

"Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" esaslarına göre Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programı mezunlarından lisans öğrenimine devam etmek isteyenler dikey geçişle kayıt yaptırma şansına sahipler.

DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLAR

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programları ile başvuru yapılacak Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans programları, http://www.osym.gov.tr/TR,15729/2019-dgs-kilavuz-ve-basvuru-bilgileri.html bağlantısında yer alan "TABLO-2.Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları" başlığı altında belirtildi.

AÖF DGS KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

AÖF DGS kayıt işlemleri 16 Eylül ve 20 Eylül tarihleri aralığında http://aof.anadolu.edu.tr adresinden yapılacak. Bu adres üzerinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı "Dikey Geçiş" linkine tıklayarak internet başvuruları alınacak. Daha sonra kayıt için gerekli belgeler hazırlanarak, banka ödemesini yaptıktan

AÖF DGS KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 2019

Adayın 2019-DGS Sonuç Belgesi (Sonuç Belgesi ÖSYM'nin internet sayfasından birim tarafından alınacaktır.)

Adayın mezun olduğu önlisans ve ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz.)

Adayın T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya e-devletten kimlik bilgileri çıktısı

Adayın ikametgâhıyla ilgili beyanı

Erkek adayların askerlik durumuyla ilgili yazılı beyanlar

12 adet (4,5×6,0 cm) boyutunda renkli fotoğraf

Türkçe ve İngilizce Transkript