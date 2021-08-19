AÖF 2. üniversite kayıt 2021? AÖF ikinci üniversite kayıt ve başvuru tarihi ne zaman? AÖF Akademi takvimi!

Okudukları veya mezun oldukları alanlar haricinde adaylardan lisans eğitimi alanlar lisans veya ön lisans programlarına, ön lisans eğitimi alanlar ön lisans programlarına internetten başvurarak kayıt yaptırabiliyor. Bu sene de ikinci üniversite kapsamında tercih yapmayı bekleyen adaylar AÖF 2. üniversite kayıt 2021? AÖF ikinci üniversite kayıt ve başvuru tarihi ne zaman? diye araştırmakta. Peki, AÖF 2. üniversite kayıt 2021? AÖF ikinci üniversite kayıt ve başvuru tarihi ne zaman?

Okudukları veya mezun oldukları alanlar haricinde adaylardan lisans eğitimi alanlar lisans veya ön lisans programlarına, ön lisans eğitimi alanlar ön lisans programlarına internetten başvurarak kayıt yaptırabiliyor. Bu sene de ikinci üniversite kapsamında tercih yapmayı bekleyen adaylar AÖF 2. üniversite kayıt 2021? AÖF ikinci üniversite kayıt ve başvuru tarihi ne zaman? diye araştırmakta. Peki, AÖF 2. üniversite kayıt 2021? AÖF ikinci üniversite kayıt ve başvuru tarihi ne zaman? AÖF Akademi takvimi! İşte detaylar haberimizde... Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

AÖF 2. ÜNİVERSİTE KAYIT 2021?

Okudukları veya mezun oldukları alanlar haricinde adaylardan lisans eğitimi alanlar lisans veya ön lisans programlarına, ön lisans eğitimi alanlar ön lisans programlarına internetten başvurarak kayıt yaptırabiliyor.

AÖF, ikinci üniversite 2021-2022 kayıt başvuru tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. İkinci üniversite internet başvuru ve kayıt tarihlerinin ağustos sonu gibi açıklanması bekleniyor. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçtiğimiz sene Anadolu Üniversitesi ikinci üniversite çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri 31 Ağustos 2020 - 29 Ekim 2020 tarihleri arasında alınmıştı.

Bu seneki kayıt tarihleri ile ilgili henüz bir duyuru yayınlanmadı. Geçtiğimiz yılın bilgileri göz önüne alındığında ağustos ayının sonunda başvuruların başlaması bekleniyor.