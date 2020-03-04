Antik Smyrna Kenti kazılarını İzmir Katip Çelebi Üniversitesi yürütecek

04.03.2020 15:44 | Son Güncelleme: 04.03.2020 16:17

Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından yürütülen Antik Smyrna Kenti kazı çalışmalarını bundan sonra İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) sürdürecek.

İzmir'in son 3 bin yıllık tarihinin izlerini taşıyan antik kentteki devir törenine, İzmir Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse ile üniversite personeli katıldı.

Rektör Köse, törendeki konuşmasında, İKÇÜ'nün sadece kampüste değil, İzmir'in her alanında bilimsel çalışmalar yaptığını belirterek, "İnanıyorum ki çalışmalarımız insanlık tarihine ışık tutacak." diye konuştu.

Antik Smyrna Kenti Kazı Başkanlığı'nı yürüten ve İKÇÜ'de Türk İslam Arkeolojisi Bölümünde göreve başlayan Doç. Dr. Akın Ersoy da kentin önemli tarihsel zenginliğe sahip olduğunu ifade ederek, "Bölgedeki çalışmalar, 1932 yılında Meclisten çıkan kararla başlamış. Cumhuriyet tarihinin en önemli 17-18 arkeolojik projesinden biri olmuş. Kazı çalışmaları, 2020 yılından sonra da insanlık için önemli bilgiler sağlayacaktır. " dedi.

Konuşmaların ardından göndere İKÇÜ logosunun yer aldığı bayrak çekildi.

Törene katılan heyet, kazı alanında incelemelerde bulundu, Akın Ersoy'dan bilgi aldı.

Daha önce Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından yürütülen kazı çalışmaları, kentin farklı kültürlerin birleşme noktası olduğunu ortaya çıkarmış, dönemin günlük yaşamı hakkında bilgi vermişti.

Kaynak: AA