Antik Smyrna Agorası'nda meclis toplantısı

16.08.2019 21:27

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi ağustos ayı 2. oturumu, Antik Smyrna Agorası meydanında yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izniyle Dokuz Eylül Üniversitesi adına kazı çalışmalarını sürdüren Doç. Dr. Akın Ersoy, antik kentteki çalışmalara ilişkin meclis üyelerine görsel sunum yaptı.

Antik kentin Roma ve Bizans döneminde önemli bir liman şehri olduğunu kaydeden Ersoy, yaklaşık 2 bin 500 yıllık sürecin izlerinin hala Smyrna Agorası'nda yer aldığını ifade etti.

Akın Ersoy, yabancı bilim insanlarının da ilgisini çeken kentte Türkiye'nin farklı üniversitelerinden öğretim üyeleriyle çalıştıklarını aktardı.

"Atmosferi yaşamanızı istedik"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, toplantıda yaptığı konuşmada, Symrna kazılarının hızlanması için çalışmalar yaptıklarını kaydederek, "Smyrna Agorası bu kentin bilinirliğine çok katkı yapacak. Toplantımızı burada yaparak sizin de atmosferi yaşamınızı istedik." dedi.

Toplantıda, eski Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar'ın Soyer'e danışman olarak atandığı açıklanarak, maaşının İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine ödenen brüt maaşın yüzde 75'ini geçmeyecek şekilde düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Toplantının ardından meclis üyeleri antik kenti gezerek kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA