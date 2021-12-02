Antik Roma kenti Herculaneum'da Vezüv Yanardağı kurbanı bir erkeğe ait 2000 yıllık iskelet bulundu - Haberler
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Antik Roma kenti Herculaneum'da Vezüv Yanardağı kurbanı bir erkeğe ait 2000 yıllık iskelet bulundu

AA - Haberler | Güncel

Kazı alanından genel görüntüler Erkek iskeletine ait detaylar Kazı alanındaki görevliler Kazı alanında daha önce bulunan insan iskeletleri Detaylar M.S.

Kazı alanından genel görüntüler

Erkek iskeletine ait detaylar

Kazı alanındaki görevliler

Kazı alanında daha önce bulunan insan iskeletleri

Detaylar M.S. 79'da Vezüv Yanardağı'nın patlaması sonucu lavların altında kalan Herculaneum'da patlama sırasında kaçmaya çalışırken öldüğü anlaşılan bir erkeğe ait iskelet bulundu. İtalya'daki Antik Roma kenti Herkulaneum'da yapılan çalışmaların ardından arkeologlar bulunan iskeletin 40 ila 45 yaşları arasında bir erkeğe ait olduğunu belirtti. Daha önce yapılan kazılarda, kurtarılmayı beklerken kıyıdaki barakalara sığınmış 300'den fazla kurbanın iskeletleri ortaya çıkarılmıştı. İskeleti yeni bulunan kurbanın ise patlamadan kaçmaya çalışırken denize yakın bir yerde öldüğü tahmin ediliyor. Fotoğrafta Herculaneum Arkeoloji Parkı görülüyor.

Antik Roma kenti Herculaneum'da Vezüv Yanardağı kurbanı bir erkeğe ait 2000 yıllık iskelet bulundu

Antik Roma kenti Herculaneum'da Vezüv Yanardağı kurbanı bir erkeğe ait 2000 yıllık iskelet bulundu

Antik Roma kenti Herculaneum'da Vezüv Yanardağı kurbanı bir erkeğe ait 2000 yıllık iskelet bulundu

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