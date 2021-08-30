Antik kent Dülük'teki kazı çalışmaları devam ediyor
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Antik kent Dülük'teki kazı çalışmaları devam ediyor

Antik kent Dülük'teki kazı çalışmaları devam ediyor
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Kültür Sanat

Milattan önce 600 binli yıllara tarihlenen, dünyanın en eski 25 yerleşim yerinden biri olarak gösterilen Dülük Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları devam ediyor.

Milattan önce 600 binli yıllara tarihlenen, dünyanın en eski 25 yerleşim yerinden biri olarak gösterilen Dülük Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları devam ediyor.

Şehitkamil Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil ilçesi Dülük Mahallesi'ndeki antik kentte Almanya Münster Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engelbert Winter başkanlığında kazı çalışmaları kesintisiz yürütülüyor.

Bu kapsamda Vali Davut Gül, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk, antik kentteki kazı çalışmalarını inceledi, çalışmalar hakkında Prof. Dr. Winter'den bilgi aldı.

Gül, burada yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve akademisyenlerin söz konusu bölgede tarihin gün yüzüne çıkarılması noktasında yıllardır çalışma yürüttüğünü belirtti.

Antik kentteki çalışmaların bir üst seviyeye çıkarılması gerektiğine dikkati çeken Gül, "Şehitkamil Belediyemiz bu işi destekleme kararı aldı. Geçmişte de çok büyük destekleri oldu. İnşallah kısa süre içerisinde yıllardır yapılan çalışmaların artık gün yüzüne çıktığı, bunların bir bütün haline getirildiğini göreceğiz. İnşallah önümüzdeki yıl geldiğimizde çok farklı bir Dülük Antik Kenti ile karşılaşmış olacağız." ifadesini kullandı.

Gül emeği ve katkısı olanlara teşekkür etti.

Belediye Başkanı Fadıloğlu ise Prof. Dr. Winter eşliğinde 14 yıldır antik kentte çalışmalar yürütüldüğünü dile getirdi.

Kaynak ve güçlerin birleştirilerek çalışmaların hızlandırılacağını belirten Fadıloğlu şunları kaydetti:

"Bu yılki kazıda bulunan dini bir yapının ve aynı zamanda da bir demirci atölyesinin açıldığını gördük. Buradan çıkan buluntular, mevcut müzemize intikal ettiriliyor. Ama burada ağırlıklı olarak mimari yapılarımız var. Şu an üzerinde bulunduğumuz Keber Tepe, Dülük Antik Kenti'nin asıl yaşam alanı. Bu yerleşim alanından adım adım devam ederek amacımız kentin tüm unsurlarına ulaşmak. Mitras Tapınağı ile yeniden harekete geçirerek Mitras Tapınağı'ndan başlayıp bu alanda kamulaştırmalarımızı tamamlayıp olabilecek en iyi şartlarda, en idealini yakalayabilecek bir yürüyüş yolu yapmaya çalışacağız."

Antik kent Dülük'teki kazı çalışmaları devam ediyor
Antik kent Dülük'teki kazı çalışmaları devam ediyor
Antik kent Dülük'teki kazı çalışmaları devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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