Anthony Quinn'in oğlu Lorenzo Quinn Bodrum'u seçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Anthony Quinn'in oğlu Lorenzo Quinn Bodrum'u seçti

Anthony Quinn'in oğlu Lorenzo Quinn Bodrum'u seçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Dünyaca ünlü aktör Anthony Quinn'in beşinci oğlu Lorenzo Quinn turizmin gözbebeği Bodrum'a geldi.

Dünyaca ünlü aktör Anthony Quinn'in beşinci oğlu Lorenzo Quinn turizmin gözbebeği Bodrum'a geldi.

Lorenzo Quinn, Accor Grubu'nun premium otel markalarından olan ve 1 Temmuz'da hizmete giren MGallery The Bodrum Hotel'i ziyaret etti. Lorenzo Quinn, babası gibi geçmişte pek çok yapımda oyuncu olarak yer almış ancak kariyerini sanatın başka bir dalında devam ettirmeyi tercih etmiş. Dünya çapında ünlü bir ressam ve heykeltraş olan Lorenzo Quinn, MGallery The Bodrum Hotel'in yatırımcısı olan Delta Holding iştirakı İnci Turizm'in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Delibalta ile bir araya geldi. İlerleyen dönemlerde gerçekleştirecekleri işbirlikleri hakkında görüşmelerin yapılasının arkasından, Lorenzo Quinn ülkesine geri döndü. Sanat ve sanatçı ile her zaman iç içe olan MGallery markasının dünyaca ünlü pek çok sanatçıyı ağırlaması bekleniyor.

(Eren Ayhan/İHA)

Anthony Quinn'in oğlu Lorenzo Quinn Bodrum'u seçti
Anthony Quinn'in oğlu Lorenzo Quinn Bodrum'u seçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haber! Sertap Erener'den çevre çıkışı: 'Kendimizi ve çocuklarımızı çevre konusunda eğitmek gerekiyor'
Son dakika haber! Sertap Erener'den çevre çıkışı: "Kendimizi ve çocuklarımızı çevre konusunda eğitmek gerekiyor"
Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor
Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor
Serenay Sarıkaya'ya çok özel iki hediye
Serenay Sarıkaya'ya çok özel iki hediye
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Süleyman Soylu Vladimir Putin Numan Kurtulmuş
Magazin Ajda Pekkan Kartal Tibet İbrahim Selim Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Erol Bulut Burak Elmas Younes Belhanda Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Anthony Quinn'in oğlu Lorenzo Quinn Bodrum'u seçti - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 15:00:59. #1.15#

title