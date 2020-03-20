Anthony Hopkins karantinada kedisine piyano çaldı
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Anthony Hopkins karantinada kedisine piyano çaldı

Anthony Hopkins karantinada kedisine piyano çaldıBeril SÖNMEZ, (DHA) ? İngiliz ünlü oyuncu Anthony Hopkins (82), koronavirüs salgını sebebiyle kendini evde karantinaya aldı.

20.03.2020 18:16 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:17
Anthony Hopkins karantinada kedisine piyano çaldı

Anthony Hopkins karantinada kedisine piyano çaldı

Beril SÖNMEZ, (DHA) ? İngiliz ünlü oyuncu Anthony Hopkins (82), koronavirüs salgını sebebiyle kendini evde karantinaya aldı. Evde zaman geçirmek için kedisini piyano çalarak eğlendirdiği görüntüleri yayınladı.

Oscarlı ünlü film yıldızı Hopkins, evde karantina altında kedisine piyano çaldığı görüntüleri yayınladı. Kedisinin ve kendisinin sağlıklı olduğunu belirten ünlü yıldız, 'Niblo sağlıklı olmamı sağlıyor ben de karşılığında piyano çalarak onu eğlendiriyorum' dedi.

Anthony Hopkins karantinada kedisine piyano çaldı

Kaynak: DHA

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Anthony Hopkins karantinada kedisine piyano çaldı

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