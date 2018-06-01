Antep Fıstığı Bahçeleri Doludan Zarar Gördü"

Gaziantep'in Nizip ilçesinde etkili olan dolunun Antep fıstığı ağaçlarında ve meyvelerinde zarara sebep olduğu ifade edildi.

Dolu nedeniyle, Kocatepe ve Uluyatır mahallelerinde Antep fıstığı bahçeleriyle ekili alanlar zarar gördü.

Kocatepe Mahallesi'nde yaklaşık 20 dakika etkili olan dolu yüzünden 5 bin dönüm arazideki Antep fıstığı ağaçlarının meyveleri döküldü ve dalları kırıldı.

Yağış sonrasında ağaçlarını kontrol eden üreticiler, birçok ağacın zarar gördüğünü söyledi.

Kocatepe Mahallesi Muhtarı Abbas Küçük, gazetecilere yaptığı açıklamada, dolunun Antep fıstığı ve zeytin ağaçlarında zarara yol açtığını ifade etti.

Yağış nedeniyle bu yıl mahsulden bekledikleri rekolteyi ve ürünü alamayacaklarını belirten Küçük, yetkililerden zararlarının karşılanması için destek istedi.